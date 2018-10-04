Власти Нью-Йорка намерены взыскать с Дональда Трампа все деньги, которые он мог недоплатить, уклоняясь от налогов
Власти Нью-Йорка намерены взыскать с президента США Дональда Трампа все деньги, которые он мог недоплатить, уклоняясь от налогов. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на мэра города Билла Де Блазио. Мэр уверен в правдивости обвинений в неуплате налогов в адрес главы государства, выдвинутых газетой New York Times.
Адвокаты Трампа назвали публикацию сфабрикованной.
Комментарии6
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yulya_tsikina_27 04 октября 2018 | 11:43
❤️❤️❤️
C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://yulydate.ga
wertzuwachs 04 октября 2018 | 11:47
Газета выдвигает одно из самых тяжелых в США обвинений в адрес действующего президента, и никто не уничтожает тираж, не громит редакцию и не сажает собственников. Бл.. с..ка, для меня это как жизнь на другой планете.
oxlomon 04 октября 2018 | 12:00
wertzuwachs:
Re: не громит, не сажает …
А зачем? Разберутся, выяснят степень достоверности публикации. А далее, ежели чо, взыщут с редакции через суд приличную неустойку за распространение fake info и нанесение ущерба репутаци.
rom8883 04 октября 2018 | 12:03
oxlomon: Для этого Трампу надо в Басманный суд обращаться.
ematveev 04 октября 2018 | 12:01
wertzuwachs:
Государство, позиционирующее себя как "самое демократическое" - допускает применение оружия против МУСа.
Человек, с ведома которого в полный рост пытали в Гуантанамо и содержали там без решения суда - получил Нобелевскую премию мира.
Бл.. с..ка, для меня это как жизнь на другой планете.
laotszy 04 октября 2018 | 12:27
Уклонение от уплаты налогов в США-тяжкое, уголовное преступление.
Подчеркнём- тяжкое!!!
Именно за это присаживали Альфонса Капоне и прочих непотопляемых.а тут кто-всего то президент .да, действующих присаживать нельзя.Но можно сначала сделать недействующим.Но это показывает отношение Дональда Иваныча к закону и его зависимость он денег.А вот люди у которых много денег для него есть, есть они....