Власти Нью-Йорка намерены взыскать с Дональда Трампа все деньги, которые он мог недоплатить, уклоняясь от налогов

Власти Нью-Йорка намерены взыскать с президента США Дональда Трампа все деньги, которые он мог недоплатить, уклоняясь от налогов. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на мэра города Билла Де Блазио. Мэр уверен в правдивости обвинений в неуплате налогов в адрес главы государства, выдвинутых газетой New York Times.

Адвокаты Трампа назвали публикацию сфабрикованной.