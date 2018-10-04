Армия, президент и спецслужбы пользуются наибольшим доверием среди россиян, показал опрос Левада-Центра
Армии доверяют 66% респондентов, президенту 58% и спецслужбам – 50% опрошенных. Далее в рейтинге доверия церковь, благотворительные организации, СМИ и полиция, сообщает «Интерфакс».
Комментарии29
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mikhail_spb_ 04 октября 2018 | 11:38
Радует, что почти половина россиян не доверяет этим карательным структурам.
yulya_tsikina_27 04 октября 2018 | 11:43
❤️❤️❤️
C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://yulydate.ga
stebinmaku 04 октября 2018 | 11:48
yulya_tsikina_27
Зря вы к нему обращаетесь - он оргазм только от лайков получает.. ))
protoukrop 04 октября 2018 | 11:53
yulya_tsikina_27: Тебя так упорно не банят, Эхо на откате что-ли сидит?
serge_moro 04 октября 2018 | 11:57
protoukrop: На самом деле эта цифра в 58% завышена. В реальности предателя и подонка поддерживают 28% предателей и подонков
rom8883 04 октября 2018 | 12:08
yulya_tsikina_27: Это к Дерипаске. Рыбки-то нету.
danko1 04 октября 2018 | 11:38
Как мало у нас честных граждан, которые смело и честно бы отвечали на вопросы.
chapter_2 04 октября 2018 | 12:27
danko1: Доверие службам тоталитарного режима не украшает человека.
lager23 04 октября 2018 | 11:39
Я своему псу больше доверяю, чем им вместе взятым!
vedma2017 04 октября 2018 | 11:39
бЛевада врёт, чтобы еще хоть немного продержаться ?
astet 04 октября 2018 | 11:39
Если спецслужбы получают только 50% доверия,
значит, они не доработали?!!
Где ночные воронки?
Где массовые посадки??
Где обращение к главарю
с мольбой о постройке концлагерей???
disdai 04 октября 2018 | 11:42
Как показал опрос независимых экспертов, наименьшим доверием россиян пользуются результаты опросов Левада-центра.
wertzuwachs 04 октября 2018 | 11:43
А вы другого ждали в авторитарном государстве?
jetsam 04 октября 2018 | 11:45
надо же..
сколько идотов верят в солсбереЦкий шпиль....
новички, что ли, опрос проводили?
* а в приворот верят 86% - так что - расти и расти....
ppvngavr 04 октября 2018 | 11:48
Фашизация населения России достигла максимума к президентским выборам 18 марта 2018 года и теперь пошла несколько на убыль, о чем свидетельствуют данные Левады...
ansata 04 октября 2018 | 11:50
Интересно было бы узнать НА ЧЕМ основано это доверие.
blindpew_33 04 октября 2018 | 12:04
ansata: исключительно на указаниях, полученных "Левадой" от заказчика и куратора.
citizeneco 04 октября 2018 | 12:02
Совет этой Леваде, подтереться своим опросом, они только и могут, что составлять филькины грамоты, похоже, не выходя из офиса. Провели хотя бы раз опрос на Эхе ради объективности, интересно, что бы там осталось от этих липовых высоких процентов.
nersesov 04 октября 2018 | 12:15
citizeneco: может, им опрос в английском парламенте провести, чтобы вы, наконец, получили нужные вам цифры ?
vbsvob 04 октября 2018 | 12:02
Мало кто верит этой наглой лживой пропаганде.
blindpew_33 04 октября 2018 | 12:02
Этим сообщение "Левада" рассказала исключительно о себе.
Впрочем, ничего нового о заказных "социологах" мы не узнали.
goshan31 04 октября 2018 | 12:08
Бл..!, и снова осажденная крепость?! Нахер доверять кому попало?!.., расчитывай только на себя!
hiryrg 04 октября 2018 | 12:09
Ахахаха! Блевада центр? Вопросов нет.
alexakimfaa 04 октября 2018 | 12:10
И даже этим соцопросам не стоит слишком доверять - давно известно,что российские граждане далеко не откровенны в ответах...И тем не менее - видно,что рейтинг "царя" и его вертухали не 76%...
consts 04 октября 2018 | 12:15
А что обычный обыватель ответит на такие вопросы о доверии? Многим ли не заползет в голову мысль: "А вдруг ОНИ запомнят?"
Так что я тоже доверяю. Президенту на 100%, Армии на 99%, силовикам - на 98%..
dft 04 октября 2018 | 12:15
Ну просто чилийский сценарий.
banderlog13 04 октября 2018 | 12:23
Видно Вовик & Ко за всех россиян отвечал!
poluputing 04 октября 2018 | 12:27
это же сколько раз надо россиянцам бутыль в анус ввести, чтобы такое доверие иметь?
mosser 04 октября 2018 | 12:29
Так полстраны силовики, они правда и себе не доверяют. Гыыы