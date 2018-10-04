Z Архив новостей новости
5 29 6 1400
11:33, 04 октября 2018

Армия, президент и  спецслужбы пользуются наибольшим доверием среди россиян, показал опрос Левада-Центра

Армии доверяют 66% респондентов, президенту 58% и спецслужбам – 50% опрошенных. Далее в рейтинге доверия церковь, благотворительные организации, СМИ и полиция, сообщает «Интерфакс».

Комментарии

29

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

mikhail_spb_ 04 октября 2018 | 11:38


Радует, что почти половина россиян не доверяет этим карательным структурам.

yulya_tsikina_27 04 октября 2018 | 11:43

❤️❤️❤️
C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://yulydate.ga

stebinmaku 04 октября 2018 | 11:48

yulya_tsikina_27
Зря вы к нему обращаетесь - он оргазм только от лайков получает.. ))

protoukrop 04 октября 2018 | 11:53

yulya_tsikina_27: Тебя так упорно не банят, Эхо на откате что-ли сидит?

serge_moro 04 октября 2018 | 11:57

protoukrop: На самом деле эта цифра в 58% завышена. В реальности предателя и подонка поддерживают 28% предателей и подонков

rom8883 04 октября 2018 | 12:08

yulya_tsikina_27: Это к Дерипаске. Рыбки-то нету.

danko1 04 октября 2018 | 11:38

Как мало у нас честных граждан, которые смело и честно бы отвечали на вопросы.

chapter_2 04 октября 2018 | 12:27

danko1: Доверие службам тоталитарного режима не украшает человека.

lager23 04 октября 2018 | 11:39

Я своему псу больше доверяю, чем им вместе взятым!

vedma2017 04 октября 2018 | 11:39

бЛевада врёт, чтобы еще хоть немного продержаться ?

astet 04 октября 2018 | 11:39

Если спецслужбы получают только 50% доверия,
значит, они не доработали?!!
Где ночные воронки?
Где массовые посадки??
Где обращение к главарю
с мольбой о постройке концлагерей???

disdai 04 октября 2018 | 11:42

Как показал опрос независимых экспертов, наименьшим доверием россиян пользуются результаты опросов Левада-центра.

wertzuwachs 04 октября 2018 | 11:43

А вы другого ждали в авторитарном государстве?

jetsam 04 октября 2018 | 11:45

надо же..
сколько идотов верят в солсбереЦкий шпиль....
новички, что ли, опрос проводили?

* а в приворот верят 86% - так что - расти и расти....

ppvngavr 04 октября 2018 | 11:48

Фашизация населения России достигла максимума к президентским выборам 18 марта 2018 года и теперь пошла несколько на убыль, о чем свидетельствуют данные Левады...

ansata 04 октября 2018 | 11:50

Интересно было бы узнать НА ЧЕМ основано это доверие.

blindpew_33 04 октября 2018 | 12:04

ansata: исключительно на указаниях, полученных "Левадой" от заказчика и куратора.

citizeneco 04 октября 2018 | 12:02

Совет этой Леваде, подтереться своим опросом, они только и могут, что составлять филькины грамоты, похоже, не выходя из офиса. Провели хотя бы раз опрос на Эхе ради объективности, интересно, что бы там осталось от этих липовых высоких процентов.

nersesov 04 октября 2018 | 12:15

citizeneco: может, им опрос в английском парламенте провести, чтобы вы, наконец, получили нужные вам цифры ?

vbsvob 04 октября 2018 | 12:02

Мало кто верит этой наглой лживой пропаганде.

blindpew_33 04 октября 2018 | 12:02

Этим сообщение "Левада" рассказала исключительно о себе.
Впрочем, ничего нового о заказных "социологах" мы не узнали.

goshan31 04 октября 2018 | 12:08

Бл..!, и снова осажденная крепость?! Нахер доверять кому попало?!.., расчитывай только на себя!

hiryrg 04 октября 2018 | 12:09

Ахахаха! Блевада центр? Вопросов нет.

alexakimfaa 04 октября 2018 | 12:10

И даже этим соцопросам не стоит слишком доверять - давно известно,что российские граждане далеко не откровенны в ответах...И тем не менее - видно,что рейтинг "царя" и его вертухали не 76%...

consts 04 октября 2018 | 12:15

А что обычный обыватель ответит на такие вопросы о доверии? Многим ли не заползет в голову мысль: "А вдруг ОНИ запомнят?"
Так что я тоже доверяю. Президенту на 100%, Армии на 99%, силовикам - на 98%..

dft 04 октября 2018 | 12:15

Ну просто чилийский сценарий.

banderlog13 04 октября 2018 | 12:23

Видно Вовик & Ко за всех россиян отвечал!

poluputing 04 октября 2018 | 12:27

это же сколько раз надо россиянцам бутыль в анус ввести, чтобы такое доверие иметь?

mosser 04 октября 2018 | 12:29

Так полстраны силовики, они правда и себе не доверяют. Гыыы

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 3 октября Поздравить…

5 528 6 5646 03.10
Kдень рождения, общество, праздники, эхо москвы, события
Блоги

Рожденные 2 октября Поздравить…

5 303 6 6254 02.10
Kдень рождения, общество, праздники, эхо москвы, события
Блоги

+ В Сирию доставлены российские зенитно-ракетные системы С-300 В Сирию доставлены российские зенитно-ракетные системы С-300 Это объясняется необходимостью дополнительных мер безопасности в связи с гибелью экипажа самолета Ил-20...

5 144 6 13019 03.10
8читать ;смотреть
Kсирия, оружие, рф, видео, события
Блоги

Карина Орлова журналист

Что надо знать о самом громком процессе в США В своей неуправляемой агрессии Кавано дошел до того, что обвинил демократов Комитета в заказной кампании против него с целью очернить его имя и разрушить жизнь, потому что демократы не могут пережить победу Трампа…

5 415 6 43553 01.10
Kсша, политика, общество, мнения
Блоги

Эмиль Шлеймович главный редактор сайта «Детали» (Израиль)

Российские генералы хотят поговорить о «неблагодарности»? Да пожалуйста! Пусть ваши генералы, во главе с товарищами Шойгу и Коношенковым, перечитают еще хоть что-нибудь, кроме матчасти, как только соберутся еще раз обвинить Израиль в «неблагодарности»...

5 85 6 30891 27.09
Kизраиль, общество, политика, власть, мнения
Блоги

Сергей Шаргунов писатель, депутат Государственной Думы

О частичной декриминализации 282 статьи УК Впервые за долгое время будет принят закон не об ужесточении, а о смягчении…

5 51 6 6244 03.10
Kзаконы, власть, интернет, мнения
Блоги

Борис Жуйков: Ночь на баррикадах 3-4 октября 1993 На рассвете слышится стрельба со стороны Белого дома. Сначала не уверены, в какую сторону стреляют. Потом, когда ухают пушки, начинаем понимать, что армия наконец-то определилась и атакует Белый дом…

5 94 6 11400 03.10
Kистория, общество, власть, события
Блоги

Алексей Навальный политик

Пенсионная реформа — сплошной обман Владимир Милов разбирает основные мифы и вранье властей и госпропаганды про повышение пенсионного возраста и обьясняет негативные последствия этого решения…

5 75 6 35242 27.09
Kполитика, общество, власть, пенсии, экономика, мнения
Голосование
Стыдно ли быть бедным?
5 131 6 18367 28.09
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

Это обаяние доброты от Карцева исходило, кого бы он ни играл…

5 43 6 6049 02.10
#слушать 01:49:48 8читать ;смотреть $скачать 25.1 МБ
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

Чтение – это косметическое лечение. Даже чтение самой сильной литературы. Помочь человеку может только человек…

5 93 6 14713 28.09
#слушать 01:44:45 8читать ;смотреть $скачать 24.0 МБ
Kлитература, культура, быков, видео, передачи, сетевизор
Блоги

Сергей Шаргунов писатель, депутат Государственной Думы

«Мы попали в концлагерь для пыток» Причем провинившихся мучают на глазах у других заключенных. Поводом к пыткам может послужить все что угодно – национальность не понравилась, улыбка на лице или просто расстегнутая пуговица…

5 50 6 17153 27.09
Kтюрьмы, общество, мнения, правозащита
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Ребята, давайте жить дружно! Чем тратить время на бессодержательные речи, подумал бы лучше о возможной реакции Великой России на реальную попытку заблокировать морские порты и танкеры с энергоносителями…

5 172 6 25922 30.09
Kобщество, санкции, сша, рф, мнения
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Чтобы отменить «пенсионный грабеж», надо сменить власть Стыдить их было бессмысленно — им давно уже, как в сказке Шварца, пересадили на лицо кожу из-под трусов…

5 38 6 7986 27.09
Kобщество, власть, пенсии, мнения
Блоги

+ Владимир Путин назвал Сергея Скрипаля подонком Владимир Путин назвал Сергея Скрипаля подонком «Таких, как он, не любили бы в любой стране»...

5 514 6 89187 03.10
8читать ;смотреть
Kвидео, путин, государство, события
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Руки прочь от Путина! Кто посмел его замазать? Раньше на этом месте были граффити с Владимиром Путиным, нарисованные в 2014 году благодарными крымчанами. Четыре года никому не мешало, а тут на тебе, решили закрасить историю…

5 87 6 15148 10:09
Kкрым, путин, рф, общество, фото, мнения

Популярное за неделю

Новости

Владимир Путин накануне вечером подписал закон о повышении пенсионного возраста Днем реформу одобрил Совет Федерации…

5 13 6 88784
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Теперь каждый турист, летящий в Анталию, на Кипр и в Тель-Авив, должен понимать, что у него есть шанс повторить судьбу малайского «Боинга», потому что его жизнь зависит от неграмотного сирийского оператора С-300...

5 247 6 133348 29.09
#слушать 49:33 8читать $скачать 11.3 МБ
Голосование
Стыдно ли быть бедным?
5 131 6 18367 28.09
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Это подло, Британия! Вранья у Путина и его подчиненных столько, что хватит не только на Россию. Перепроизводство…

5 386 6 252477 30.09
Kполитика, сша, общество, события
Блоги

«Настоящее время» блог проекта

+ Почему силовики помогли раскрыть Петрова и Боширова. Объясняет соавтор расследования Почему силовики помогли раскрыть Петрова и Боширова. Объясняет соавтор расследования Сотрудники ФСБ ищут тех, кто сдал журналистам анкеты Александра Петрова и Руслана Боширова, из-за проведения операции исчезли предложения «пробить по базам» определенных людей…

5 137 6 137671 27.09
8читать ;смотреть
Kполитика, общество, власть, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7312289
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3685453

Сегодня в эфире