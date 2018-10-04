Законопроект о декриминализации 282 статьи в части наказания за лайки и репосты будет принят а течение осенней сессии
Президентский законопроект о декриминализации 282 статьи в части наказания за лайки и репосты будет принят а течение осенней сессии парламента, сказала журналистам спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она уверена, что этот закон даже после поправок нуждается в постоянном мониторинге в правоприменительной практике и в дальнейшей уточнении.
Комментарии2
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jjuddgge_ddrredd 04 октября 2018 | 11:40
А почему нельзя сажать за лайки и репосты? Можно и нужно!
Объясняю.
Есть такой мем - "Если бы директором (президентом) был я"...
Так вот, если бы Президентом был Я (чур, Меня, чур, не дай Бог никогда).
Анонимность в интернете - убрал бы. Т.е. на форумах пользователь может писать анонимно, но у него должен быть интернет-паспорт и все его данные должны быть у провайдера, который по первому же требованию (по суду или просто по требованию, не важно) обязан предоставить всю инфу спецслужбам или МВД. Как в Китае или Казахстане сейчас, например. Заблокировал бы Телеграм. Почему? Я не пользуюсь этим ресурсом вообще, а заблокировал бы просто из-за принципа. что бы другим было не повадно. Заблокировал бы Ютуб, если вели бы себя плохо. Турция блокировала, например - и Ютуб исправился.
Не обращал бы внимание на оскорбления Меня (пПрезидента) и членов правительства, пусть ругают, критикуют, оскорбляют - Мне было бы всё равно. Читал бы и улыбался.
Всячески бы поощрял расследования типа от Навального или ФБК. Считаете клеветой эти расследования? Тогда в суд, сукины дети, в суд!
Но. Если бы хоть кто-то написал, что Крым - это Украинда (жопа Европы) или поставил бы лайк или сделал репост такого утверждения - от Меня бы минимум двушечку сразу же получил!
За "Рашка", "Роисся" - год исправительных.
И т.д....
yulya_tsikina_27 04 октября 2018 | 11:44
❤️❤️❤️
C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://yulydate.ga