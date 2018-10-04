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11:31, 04 октября 2018

В МИДе России назвали дезинформацией заявление о возможном обмене Олега Сенцова

В МИДе России назвали дезинформацией заявление о возможном обмене Олега Сенцова на россиян, находящихся под стражей в США. Такой договорённости не существует, заявила официальный представитель Министерства Мария Захарова.

Олег Сенцов объявил голодовку 14 мая. Он требует освободить всех политических заключённых.

Комментарии

13

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(комментарий скрыт)

jjuddgge_ddrredd 04 октября 2018 | 11:36

А вот Лично Я - за такой обмен.
Ещё бы парочку таких, как Сенцов осудить лет на 25 - что бы всегда иметь материал для обмена.

Помните, был такой фрик Мальцев? С утра до вечера критиковал Путю.
Его целью была эмиграция, стать эмигрантом, получить полит. убежище и жить на гранты полит. беженца. Чего этот проныра и достиг. Попользовав демшизу по полной программе.
Теперь забыл и про Путина и Россию и спокойно получает пособие в другой стране.
Или, помню, была дамочка, яростная оппозиционерка. Рыбаченко кажется её фамилия. Получила статус полит. беженца и пособие - и забыла про Россию и Путина НАВСЕГДа. Ни строчки протестной. от неё уже несколько лет нет.
А вот не надо было их выпускать - ни Рыбаченко, ни Мальцева. Обвинить в терроризме и всегда иметь материал для обмена под рукой.
Американцы предъявили же липовые обвинения и Ярошенко, и Буту и этой несчастной активной дурочке Бутиной. И России давно пора также действовать. По правилам Игры, установленной американцами - игра без всяких правил.
Хе-хе....

yulya_tsikina_27 04 октября 2018 | 11:44

❤️❤️❤️
C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://yulydate.ga

jjuddgge_ddrredd 04 октября 2018 | 11:52

yulya_tsikina_27:
Вот сидит эта бабка с фейковой аватаркой весь день за компьютером и рассылает рекламный спам на сотни сайтов. Её банят - она регистрируется, и так каждый день 7 раз в неделю. Платят наверное мало, много-много меньше, чем поварским троллям.
Что за ущербные люди! Нет никакого чувства собственного достоинства, ведь можно же найти более приличный источник дохода, чем реклама для дрочеров, уверен!

pusto1 04 октября 2018 | 12:05

jjuddgge_ddrredd: вот вы как та бабка :)

jjuddgge_ddrredd 04 октября 2018 | 12:13

pusto1: Вот мы как глиста вылезшая из той бабки из подвида демшизоидов :)

igorkot____1 04 октября 2018 | 12:29

jjuddgge_ddrredd: Ты чо с запоя
уже вышел, Харя?

poluputing 04 октября 2018 | 12:33

jjuddgge_ddrredd: так задел у вас и так не хреновый: Сущенко, Гриб, Балух, Клых, Кольченко и т. д. , не говоря уже о татарах. Рассея страна -террорист набрала достаточно заложников. Но выторговать она хочет не своих , на них насрать, а нечто посерьёзней

noxepy_88 04 октября 2018 | 11:36

Свободу Надежеде Савченко! Даже!

nina51 04 октября 2018 | 11:43

новый герой вселенной Marvel - ГолодУкро

antimalin 04 октября 2018 | 11:45

Олег Сенцов объявил голодовку 14 мая. Он требует освободить всех политических заключённых.
///

Если бы это была настоящая голодовка, а не липовая, то террорист Сенцов уже давно бы отбросил копыта.
Требования террористов не подлежат даже рассмотрению, не то что выполнению.
Что-то не припомню, чтобы в странах Запада рассматривали и выполняли требования террористов.

ansata 04 октября 2018 | 11:47

Конечно не существует такой договоренности. Вас просто послали! А то захотели трех на одного поменять)) Не треснет? Да на кого? Одного ботаника на торговца оружием и перевозчика наркотиков в особо крупных... Да, про мадам чуть не забыл. Вы по прежнему утверждаете, что Бутина самый обычный активист?

ematveev 04 октября 2018 | 12:04

ansata:
Вы из комы вышли только что?
Этот фейк вбросила Новая Газета, чтобы вам было чего пожевать...

sam2018 04 октября 2018 | 12:06

От кого пошел этот бред - от Канева, отрабатывающего деньги и недвижимость в Британии

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