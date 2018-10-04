В МИДе России назвали дезинформацией заявление о возможном обмене Олега Сенцова на россиян, находящихся под стражей в США. Такой договорённости не существует, заявила официальный представитель Министерства Мария Захарова.

Олег Сенцов объявил голодовку 14 мая. Он требует освободить всех политических заключённых.