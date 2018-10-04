На митинге у парламента Ингушетии в Магасе силовики начали стрелять в воздух

Стрельба началась из-за потасовки с охраной главы республики Юнус-Бека Евкурова, рассказал «Эху Москвы» председатель координационного совета неправительственных организаций республики Ингушетия, правозащитник Магомед Муцольгов.

Депутаты Народного собрания Ингушетии приняли в первом чтении законопроект «Об утверждении Соглашения об установлении границы между Ингушетией и Чеченской Республикой».