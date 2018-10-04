На митинге у парламента Ингушетии в Магасе силовики начали стрелять в воздух
Стрельба началась из-за потасовки с охраной главы республики Юнус-Бека Евкурова, рассказал «Эху Москвы» председатель координационного совета неправительственных организаций республики Ингушетия, правозащитник Магомед Муцольгов.
Депутаты Народного собрания Ингушетии приняли в первом чтении законопроект «Об утверждении Соглашения об установлении границы между Ингушетией и Чеченской Республикой».
Комментарии5
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
astet 04 октября 2018 | 11:36
yulya_tsikina_26: а разве ингуши
ещё не замочили предателя,
чьё имя будет проклято в Ингушетии в веках????
yulya_tsikina_27 04 октября 2018 | 11:44
❤️❤️❤️
C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://yulydate.ga
mikhail_spb_ 04 октября 2018 | 11:35
Сначала в воздух, а затем, не дай Бог, по толпе?
lenin3 04 октября 2018 | 11:39
mikhail_spb_: а говорили,что революции только в столицах начинаются...
pusto1 04 октября 2018 | 11:44
Это все за отрезанный помпончик :)