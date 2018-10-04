Россия оказалась среди стран – лидеров по числу смертельных исходов во время съёмки селфи

В общей слджности с 2011 года в мире зафиксировано 259 случае смертельных селфи. Абсолютный лидер антирейтинга – Индия – 159 смертей. Россию поместили на второе место с показателем 16 смертей. Первую тройку замыкают США. Там во время селфи погибли 14 человек. Наиболее частые причины гибели – утопления, столкновения с различным транспортом и падения с высоты. В 72% случаев жертвами становились мужчины.