Россия оказалась среди стран – лидеров по числу смертельных исходов во время съёмки селфи
В общей слджности с 2011 года в мире зафиксировано 259 случае смертельных селфи. Абсолютный лидер антирейтинга – Индия – 159 смертей. Россию поместили на второе место с показателем 16 смертей. Первую тройку замыкают США. Там во время селфи погибли 14 человек. Наиболее частые причины гибели – утопления, столкновения с различным транспортом и падения с высоты. В 72% случаев жертвами становились мужчины.
Комментарии6
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skull____ 04 октября 2018 | 11:09
Естественный отбор...
starushko_ 04 октября 2018 | 11:28
Так вот почему Путин боится смартфонов )
stebinmaku 04 октября 2018 | 11:10
Номинанты на премию Дарвина..
pedrobutylkovich 04 октября 2018 | 11:12
Пример придурков - другим наука!
pusto1 04 октября 2018 | 11:28
- Его молнией убило.
- А почему улыбается?
- Ну думал, что фотографируют
andre_klimov 04 октября 2018 | 11:57
А что, абсолютные цифры обладают способностью гипнотизировать публику? :)
А если пересчитать в случаях на миллион населения?
Россия - 0.11
Индия - 0,09
США - 0,04