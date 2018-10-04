В Смоленске полицейские проверяют телефоны прохожих на наличие мессенджера «Телеграм»

Об этом сообщает «Росбалт» со ссылкой на местные издания. На вопрос, почему ищут именно это приложение, полицейские ответили, что в Смоленске им пользуются в основном наркоманы.

Источник в правоохранительных органах утверждает, что таким способом действительно задержали несколько закладчиков.