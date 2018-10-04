В Смоленске полицейские проверяют телефоны прохожих на наличие мессенджера «Телеграм»
Об этом сообщает «Росбалт» со ссылкой на местные издания. На вопрос, почему ищут именно это приложение, полицейские ответили, что в Смоленске им пользуются в основном наркоманы.
Источник в правоохранительных органах утверждает, что таким способом действительно задержали несколько закладчиков.
Комментарии22
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klukvik 04 октября 2018 | 11:07
наркоманы еще трусы носят... фас!
pattrick 04 октября 2018 | 11:17
На вопрос, почему ищут именно это приложение, полицейские ответили, что в Смоленске им пользуются в основном наркоманы...
Казнокрады, наркоманы и педофилы - составляют костяк жидобандеровского движения в России.
l7kozlov 04 октября 2018 | 11:28
Вот ничему казалось бы не удивляюсь, но в этот бред реально поверить не могу.
Что останавливают всех и требуют телефон? И шмонают если не признался? ну не верю...
otets_zvezdonyi 04 октября 2018 | 11:29
pattrick: ты про ещё один подвид уродов забыл - патрики
multipulllti 04 октября 2018 | 11:31
pattrick:
vlabumur 04 октября 2018 | 12:09
pattrick: Казнокрады.......... костяк жидобандеровского
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Наговариваете вы на нашу власть,никак они не жидобендеровцы,.
Вывсеврети!!!
danko1 04 октября 2018 | 11:19
klukvik: А какое право полицаи имеют проверять телефоны?
По закону и паспорта проверить могут только при наличие определенных обстоятельств.
Совсем "правоохранители" на законы и Конституцию плюют.
pattrick 04 октября 2018 | 11:31
danko1:
Телефоны проверять менты не имеют право, но ведь наркоманы, в большинстве своём, это проститутки и предатели, наверняка они сами шли на сотрудничество с полицейскими и добровольно показывали переписку с барыгами.
mikhail_spb_ 04 октября 2018 | 11:07
"Э, слышь, у тя Телеграм в телефоне есть? А если найду?"
Скоро мильтоны будут искать в карманах прохожих доллары, а затем и любые деньги?
kara 04 октября 2018 | 11:08
а если стать на входе в Думу или правительство?
apels 04 октября 2018 | 11:11
Можно просто всех владельцев смартфонов проверять? Это уже не полиция, это уже СС напоминает.
ural444 04 октября 2018 | 11:11
Что за глупость?! Я не наркоман, я сам и все мои друзья с удовольствием пользуемся Телеграммом
penderezky 04 октября 2018 | 11:22
ural444: а вы в Смоленске?
grantis 04 октября 2018 | 11:14
а меня интересует правовая сторона таких действий. Вот идете вы по улице, подходит к вам полицейский и говорит "дай в твоем телефоне покапаться". И вы так спокойно отдаете ему телефон и пин? С какого...??
gotoviy_emigrant 04 октября 2018 | 11:16
С почином нас,дорогие "наркоманы"
skull____ 04 октября 2018 | 11:20
100% фейк.
sasass 04 октября 2018 | 11:22
На ложном пути , когда сама власть заинтересована и задействована в этом бизнесе...
krestianin_067rus Михаил Никитин 04 октября 2018 | 11:26
А как же тайны а частной жизни?
kochar 04 октября 2018 | 11:30
Так скоро и до чёртиков доберёмся.
Маразм крепчает и уже только хирург-проктолог может чем то помочь.
Посмешище .
Это уже не Палата №6,а Палата №7,
doxerom 04 октября 2018 | 11:31
Любое скотство со стороны мразей начинается с мелочей. Маленький ублюдок трясущий мелочь с первоклашек, не получив вовремя по морде, начинает считать свое поведение нормой и искренне удивляется когда получает в пятак.
ed10075 04 октября 2018 | 11:36
Силуэты Северной Кореи уже чётко начинаю просматриваться.
mamiluk 04 октября 2018 | 11:36
"Наркоманов" на ходу придумали?...