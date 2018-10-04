Правозащитная группа «Агора» сообщила о первых прекращениях уголовных дел по 282 статье об экстремизме

Там рассказали, что разбирательства, связанные с репостами публикаций в соцсетях, закрываются за малозначительностью.

Одним из прекращенных уголовных дел стало преследование пользователя соцсетей в Красноярске, написал в «Телеграме» руководитель «Агоры» Павел Чиков. Он опубликовал скриншот постановления следствия, из которого следует, что размещенные «экстремистские» изображения не вызвали никакой реакции. Никто из более, чем 160 друзей пользователя не поставили отметку «мне нравится». Также следствие отмечает, что житель Красноярска разместил еще около 4 тысяч картинок, в которых не содержалось признаков возбуждения ненависти или вражды по различным признакам. Все они, говорится, в постановлении, публиковались с большим временным промежутком и заимствовались из других сайтов, но теперь страница удалена, а сам пользователь не участвует в экстремистских организациях. Таким образом, приходит к выводу следствие, деяние было малозначительно для того, чтобы возбуждать уголовное дело. Это, по словам Чикова, невозможно было представить раньше, как и логику, которой руководствуются правоохранительные органы. Руководитель «Агоры» также обещал, что позднее представит информацию и по другим делам.

Накануне президент Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о смягчении «экстремистской» статьи уголовного кодекса. В ней предлагается первичное деяние, в котором не содержатся призывы к насилию, квалифицировать как административное правонарушение.