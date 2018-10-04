Более 6 тысяч людей пришли к парламенту столицы Ингушетии, протестуя против договора о границе с Чечней и считая, что вопрос о территории должен быть решен на референдуме. Об этом рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» председатель координационного совета неправительственных организаций республики Ингушетия, правозащитник Магомед Муцольгов.

«Около 6 тысяч людей пришли к зданию парламента, который в данный момент закрыт и охраняем сотрудниками Росгвардии. Население вышло выразить солидарность с теми, кто не подпишет этот документ по установлению границ, и показать, что мы здесь есть, и наше мнение имеет значение», — сказал он.

Площадь перед парламентом, по словам М.Муцольгова, перекрыта силами Росгвардии, люди прибывают группами в столицу Ингушетии со всей республики, чтобы присоединиться к этой акции.

Правозащитник также добавил, что собравшиеся ранее просили пропустить группу представителей от общественности на заседание к депутатам, но вышедший представитель власти сказал, что депутаты приняли решение о проведении совещания в закрытом режиме.

В данный момент, отметил М.Муцольгов, обстановка спокойная, участники акции просят друг друга не нарушать обстановку — «не ругаться, не драться, не провоцировать».

Ранее главы Ингушетии и Чечни Юнус-Бек Евкуров и Рамзан Кадыров подписали договор о закреплении административной границы между регионами, которая не была четко установлена со времен распада Чечено-Ингушской АССР в 1991 году. Документ предусматривает равноценный обмен территориями.

Депутаты Ингушетии утвердили соглашение о новой границе с Чечней. Против этого ранее выступил Конституционный суд республики. Тем временем на улицы Магаса на стихийный митинг вышли тысячи человек, протестующих против передачи территорий республики.

Участники протестной акции, недовольные новым соглашением о границе с Чечней, направились к зданию Народного собрания Ингушетии. Власти города в преддверии схода перекрыли улицы и площадь в центре Магаса, туда стянуты дополнительные силы полиции и Росгвардии, сообщает BBC. Митингующие, дойдя до оцепления, остановились у здания республиканского министерства финансов. Выйти на улицы жители Ингушетии решили после того, как стало известно, что сегодня утром парламент должен ратифицировать договоренности. Призывы прийти к зданию Народного собрания начали появляться в соцсетях накануне вечером, после этого, пишет «Кавказский узел», в городе перестал работать мобильный интернет.

Против утверждения соглашения сегодня выступил и Конституционный суд Ингушетии. Там подчеркнули, что в соответствии с Основным законом, этот вопрос должен решаться не парламентом, а на референдуме.

Неделю главы Ингушетии и Чечни Юнус-Бек Евкуров и Рамзан Кадыров подписали договор о закреплении административной границы между регионами. Жители Ингушетии считают этот обмен территориями неравноценным.