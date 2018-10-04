Более 6 тысяч людей пришли к парламенту столицы Ингушетии, протестуя против договора о границе с Чечней
Более 6 тысяч людей пришли к парламенту столицы Ингушетии, протестуя против договора о границе с Чечней и считая, что вопрос о территории должен быть решен на референдуме. Об этом рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» председатель координационного совета неправительственных организаций республики Ингушетия, правозащитник Магомед Муцольгов.
«Около 6 тысяч людей пришли к зданию парламента, который в данный момент закрыт и охраняем сотрудниками Росгвардии. Население вышло выразить солидарность с теми, кто не подпишет этот документ по установлению границ, и показать, что мы здесь есть, и наше мнение имеет значение», — сказал он.
Площадь перед парламентом, по словам М.Муцольгова, перекрыта силами Росгвардии, люди прибывают группами в столицу Ингушетии со всей республики, чтобы присоединиться к этой акции.
Правозащитник также добавил, что собравшиеся ранее просили пропустить группу представителей от общественности на заседание к депутатам, но вышедший представитель власти сказал, что депутаты приняли решение о проведении совещания в закрытом режиме.
В данный момент, отметил М.Муцольгов, обстановка спокойная, участники акции просят друг друга не нарушать обстановку — «не ругаться, не драться, не провоцировать».
Ранее главы Ингушетии и Чечни Юнус-Бек Евкуров и Рамзан Кадыров подписали договор о закреплении административной границы между регионами, которая не была четко установлена со времен распада Чечено-Ингушской АССР в 1991 году. Документ предусматривает равноценный обмен территориями.
Депутаты Ингушетии утвердили соглашение о новой границе с Чечней. Против этого ранее выступил Конституционный суд республики. Тем временем на улицы Магаса на стихийный митинг вышли тысячи человек, протестующих против передачи территорий республики.
Участники протестной акции, недовольные новым соглашением о границе с Чечней, направились к зданию Народного собрания Ингушетии. Власти города в преддверии схода перекрыли улицы и площадь в центре Магаса, туда стянуты дополнительные силы полиции и Росгвардии, сообщает BBC. Митингующие, дойдя до оцепления, остановились у здания республиканского министерства финансов. Выйти на улицы жители Ингушетии решили после того, как стало известно, что сегодня утром парламент должен ратифицировать договоренности. Призывы прийти к зданию Народного собрания начали появляться в соцсетях накануне вечером, после этого, пишет «Кавказский узел», в городе перестал работать мобильный интернет.
Против утверждения соглашения сегодня выступил и Конституционный суд Ингушетии. Там подчеркнули, что в соответствии с Основным законом, этот вопрос должен решаться не парламентом, а на референдуме.
Неделю главы Ингушетии и Чечни Юнус-Бек Евкуров и Рамзан Кадыров подписали договор о закреплении административной границы между регионами. Жители Ингушетии считают этот обмен территориями неравноценным.
Комментарии9
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pyco_mypucmo 04 октября 2018 | 11:05
Чеченцам вся Россия принадлежит фактически, могли бы ингушам отдать, сколько они хотят.
astet 04 октября 2018 | 11:15
pyco_mypucmo: ингушские холопы
перестали доверять мнению Путина???
Разве не они 99,8% голосуют за этого уголовника???
traxau_okurka 04 октября 2018 | 11:06
Почему у макак чувтво гордости и сплоченности выше, чем у русских терпил?
cromwel 04 октября 2018 | 11:13
Это россияне терпят, а ингуши не смолчат.
klukvik 04 октября 2018 | 11:13
Рамзан решил от Вовы не отставать, нефтеносный кусочек у соседа себе прирезал
sbk 04 октября 2018 | 11:20
В микросубъекте РФ народу вышло примерно столько же, сколько во всей остальной стране против повышения пенсионного возраста....
Во-истину, у РФ широкое будущее.
sasass 04 октября 2018 | 11:35
На кавказе разрешительный принцип митингов не действует - он действует только в некавказских регионах...
bja_1950 04 октября 2018 | 11:35
Ну и натворили дел два горе-политика! Теперь надо понимать, что под Евкуровым начал качаться стул. Может быть, уже пора?
citizeneco 04 октября 2018 | 11:49
Конституционный суд Ингушетии выступил против решения парламента и подчеркнул, что такие вопросы должны решаться на референдуме, поддержав тем самым протестующих. Оказывается, в субъектах Российской Федерации возможен и такой исход, когда КС может выносить решения, порицающие действия руководителя республики и парламента, призывает учитывать мнение народа при решении чувствительных вопросов, касающихся его дальнейшей судьбы. Вот бы Конституционный суд России также занял принципиальную позицию и не допускал нарушений Конституции, которая призвана охранять права и свободы граждан, ради которых она написана и тогда тот, кто её постоянно нарушает, не смог бы избираться президентом более двух сроков подряд, как в ней записано.