Глава Росгвардии лично провел накануне переговоры с мужчиной, угрожавшим взорвать машину на Васильевском спуске

Глава Росгвардии Виктор Золотов лично провел переговоры с мужчиной, угрожавшим накануне взорвать машину на Васильевском спуске. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» экс-советник директора Росгвардии, депутат Госдумы Александр Хинштейн.

По его словам, вчера водитель «Мерседеса Гелендваген» заехал на Василевский спуск около Красной площади под запрещающий знак. Он был остановлен сотрудниками ДПС, забаррикадировался в машине и заявил, что там находится газовый баллон и взрывное устройство, и что он взорвет ее вместе с собой, потребовав, чтобы переговоры с ним проводил лично президент страны или главнокомандующий войска национальной гвардии Виктор Золотов.

«Об этой ситуации было доложено Виктору Золотову — главнокомандующему войсками нацгвардии, который принял решение самому выехать на место инцидента для того, чтобы переговорить с человеком. Золотов сел в машину к водителю, сумел найти слова и убедить его прекратить дальнейшее сопротивление и сдаться без какого либо напряжения», — рассказал А.Хинштейн.

Он добавил, что в машине действительно находился газовый баллон, там же находилось устройство похожее на взрывное, которое было в рюкзаке, эти устройства лежали в багажнике машины. Потом, по его словам, вместе с генералом В.Золотовым водитель машины вышел из салона, они достали этот газовый баллон, после чего генерал передал ключи от машины сотрудникам ФСО.

Сейчас решается вопрос о проведении медико-психиатрической экспертизы задержанного и возбуждении уголовного дела.