Вице-президент США Майкл Пенс может обвинить Китай в попытке вмешательства во внутренние дела Штатов
Эти слова, как ожидается, он произнесет в ходе речи в Гудзоновском институте в Вашингтоне.
Пенс заявит о том, что Пекин мобилизовал скрытых агентов и пропагандистские издания, чтобы изменить представление американцев о политике Китая. Об этом пишет газета The Wall Street Journal, которая приводит цитаты из речи американского вице-президента. По данным издания, Пенс скажет о том, что вмешательство России в американские выборы меркнет по сравнению с действиями Пекина в США. Кроме того, Китай и сам намерен беспрецедентно повлиять на общественное мнение Штатов, говорится в заявлении вице-президента. По его словам, это может произойти во время промежуточных выборов в Конгресс в ноябре этого года, а также в ходе президентских выборов в 2020 году. Для этого, утверждает Пенс, Пекин поднимет ряд тем, вызывающих разногласия в обществе, такие, как, например, торговые пошлины. В заключении, пишет The Wall Street Journal, американский вице-президент скажет, что США «не дадут себя запугать и не отступят».
На прошлой неделе президент США Дональд Трамп сказал, что у Вашингтона есть доказательства попыток вмешательства Китая в американские выборы. В Пекине это отрицают.
Комментарии5
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alex_0049 04 октября 2018 | 10:42
..все вмешиваются в дела сша................
..только авианосцы по свету плавают почему-то только американские.........
alex_0049 04 октября 2018 | 10:47
..а может там где они (авианосцы) подплывают угрожающе близко к ним и вмешиваются.............
sg103 04 октября 2018 | 10:44
Ну если внутренние дела сша распространяются до внутренних морей Китая, то как тут поневоле не вмешаешься?
andreyoo 04 октября 2018 | 10:54
Россия должна заявить Китаю решительный протест за вмешательство во внутренние дела Штатов.
Это наша песочница.
cipherman2 04 октября 2018 | 10:59
Ни одного хомяка нет. Видимо Китаю можно лезть во внутренние дела США, и товарищу Си - Гаага ни как не угрожает!!)))))