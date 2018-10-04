Вице-президент США Майкл Пенс может обвинить Китай в попытке вмешательства во внутренние дела Штатов

Эти слова, как ожидается, он произнесет в ходе речи в Гудзоновском институте в Вашингтоне.

Пенс заявит о том, что Пекин мобилизовал скрытых агентов и пропагандистские издания, чтобы изменить представление американцев о политике Китая. Об этом пишет газета The Wall Street Journal, которая приводит цитаты из речи американского вице-президента. По данным издания, Пенс скажет о том, что вмешательство России в американские выборы меркнет по сравнению с действиями Пекина в США. Кроме того, Китай и сам намерен беспрецедентно повлиять на общественное мнение Штатов, говорится в заявлении вице-президента. По его словам, это может произойти во время промежуточных выборов в Конгресс в ноябре этого года, а также в ходе президентских выборов в 2020 году. Для этого, утверждает Пенс, Пекин поднимет ряд тем, вызывающих разногласия в обществе, такие, как, например, торговые пошлины. В заключении, пишет The Wall Street Journal, американский вице-президент скажет, что США «не дадут себя запугать и не отступят».

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп сказал, что у Вашингтона есть доказательства попыток вмешательства Китая в американские выборы. В Пекине это отрицают.