В результате крушения вертолета в Костромской области погиб замгенпрокурора РФ Карапетян

В катастрофе вертолета в Костромской области погиб замгенпрокурора РФ Саак Карапетян, сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с ситуацией.

«В результате крушения вертолета в Костромской области погибли несколько человек, в том числе замгенпрокурора Карапетян», — сказал собеседник агентства.

Информация о падении вертолета около деревни Вонышево Солигаличского района Костромской области поступила около 18:40 в среду. Погибли три человека.