В результате крушения вертолета в Костромской области погиб замгенпрокурора РФ Карапетян
«В результате крушения вертолета в Костромской области погибли несколько человек, в том числе замгенпрокурора Карапетян», — сказал собеседник агентства.
Информация о падении вертолета около деревни Вонышево Солигаличского района Костромской области поступила около 18:40 в среду. Погибли три человека.
Комментарии7
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kryimzdick 04 октября 2018 | 10:35
Ну как полетали?
eniro 04 октября 2018 | 10:47
kryimzdick: Таки да, бывает что не идет впрок... Я туточки почитал, - интересный человечище "со товарищи".
"Многомиллиардные махинации замгенпрокурора РФ Саака Карапетяна и других армянских коррупционеров
lager23 04 октября 2018 | 10:39
меньше надо развлекаться за чужой счёт..
huyt 04 октября 2018 | 10:40
А что делал замгенпрокурора РФ в Костромской области на вертолёте,да и ещё в рабочий день?
tv_victim 04 октября 2018 | 10:43
«Вот, прокурор! жил, жил, а потом и умер! И вот напечатают в газетах, что скончался, к прискорбию подчиненных и всего человечества, почтенный гражданин, редкий отец, примерный супруг, и много напишут всякой всячины; прибавят, пожалуй, что был сопровождаем плачем вдов и сирот; а ведь если разобрать хорошенько дело, так, на поверку, у тебя всего только и было, что густые брови"
Гоголь Н.В. "Мертвые души"
wuwer 04 октября 2018 | 10:54
Ёжики браконьеров подстрелили?
sbk 04 октября 2018 | 11:00
Как обычно?
Охота?