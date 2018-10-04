Вопрос определения границ с Чечнёй должен решаться на референдуме, считает Конституционный суд Ингушетии

КС против того, чтобы соглашение утверждал парламент без учёта мнения жителей республики. Об этом «Интерфаксу» сказал председатель суда Аюп Гаигев.

В конце сентября главы Ингушетии и Чечни подписали Договор об административной границе между регионами. Сразу после этого в Ингушетии начались массовые протесты. Как сообщает Телеграм-канал «Ингушетия-2018», сегодня утром около 10 тысяч человек пришли к зданию парламента в центре Магаса. Они требуют отмены Договора по границе и отставки Юнус-бека Евкурова.