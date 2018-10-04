Вопрос определения границ с Чечнёй должен решаться на референдуме, считает Конституционный суд Ингушетии
КС против того, чтобы соглашение утверждал парламент без учёта мнения жителей республики. Об этом «Интерфаксу» сказал председатель суда Аюп Гаигев.
В конце сентября главы Ингушетии и Чечни подписали Договор об административной границе между регионами. Сразу после этого в Ингушетии начались массовые протесты. Как сообщает Телеграм-канал «Ингушетия-2018», сегодня утром около 10 тысяч человек пришли к зданию парламента в центре Магаса. Они требуют отмены Договора по границе и отставки Юнус-бека Евкурова.
Комментарии3
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vlabumur 04 октября 2018 | 10:37
Какие сейчас Референдумы забудьте..
vasya_von_smetankin 04 октября 2018 | 10:42
Конечно, "вопрос определения границ с Чечнёй должен решаться на референдуме", это 100%.
И 200%, что этот референдум должен проходить в Чечне.
Всё остальной - от шайтана.
huyt 04 октября 2018 | 10:42
Такое впечатление, что Чечня и Ингушетия это самостоятельные государства. Хотя, как знать...