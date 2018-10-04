Футболисты московского «Локомотива» проиграли дома немецкому «Шальке-04» в Лиги Чемпионов

После двух туров в копилке железнодорожников 0 очков и последнее место.

Даже разгромное гостевое поражение «Локо» от «Галатасарая» не вызвало столько критики в адрес столичного клуба. На своем поле против команды, которая в немецкой Бундеслиге идет на предпоследнем месте, москвичи не показали ровным счетом ничего.

В отсутствии форвардов Фарфана и Смолова забивать у железнодорожников оказалось попросту некому. Да и оборона была далеко не безгрешна. Особенно на фоне усталости во втором тайме. К чему и привел мяч, забитый игроками «Шальке» в самой концовке после подачи углового. 0-1 . И подопечные Юрия Семина замыкают турнирную таблицу после двух туров. Не имея в активе ни очков, ни забитых мячей. Ну а лидируют в квартете «Шальке» и «Порту», набравшие по 4 очка. Португальцы накануне переиграли дома «Галатасарай» со счетом 1-0.

Отметим, что ни разу в российской истории команда, проигравшая на старте Лиги Чемпионов 2 матча, из группы в итоге не выходила.