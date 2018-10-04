Футболисты московского «Локомотива» проиграли дома немецкому «Шальке-04» в Лиги Чемпионов
После двух туров в копилке железнодорожников 0 очков и последнее место.
Даже разгромное гостевое поражение «Локо» от «Галатасарая» не вызвало столько критики в адрес столичного клуба. На своем поле против команды, которая в немецкой Бундеслиге идет на предпоследнем месте, москвичи не показали ровным счетом ничего.
В отсутствии форвардов Фарфана и Смолова забивать у железнодорожников оказалось попросту некому. Да и оборона была далеко не безгрешна. Особенно на фоне усталости во втором тайме. К чему и привел мяч, забитый игроками «Шальке» в самой концовке после подачи углового. 0-1 . И подопечные Юрия Семина замыкают турнирную таблицу после двух туров. Не имея в активе ни очков, ни забитых мячей. Ну а лидируют в квартете «Шальке» и «Порту», набравшие по 4 очка. Португальцы накануне переиграли дома «Галатасарай» со счетом 1-0.
Отметим, что ни разу в российской истории команда, проигравшая на старте Лиги Чемпионов 2 матча, из группы в итоге не выходила.
Комментарии2
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huyt 04 октября 2018 | 10:11
Я раньше и не слышал, что есть такая команда Шальке-04. А Локомотиву позор. Это ещё надо было суметь проиграть .А за всю эту плохую игру заплатят пассажиры РЖД, ведь в том числе и содержание Локомотива включено в стоимость балетов.
sterhogolub 04 октября 2018 | 10:35
По-моему "в лигЕ чемпионов"... Ошибки в закголовках делают только на эхе