Вашингтон выдвинул условия нормализации отношений с Россией
Об этом заявил американский посол Джон Хантсман.
Он подчеркнул, что верит в то, что отношения между Россией и США улучшатся.
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Об этом заявил американский посол Джон Хантсман.
Он подчеркнул, что верит в то, что отношения между Россией и США улучшатся.
Комментарии10
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skull____ 04 октября 2018 | 10:08
С учетом того, что Россию на полном серьёзе обвиняют в понижении рейтинга фильма " Звездные войны", то по любому после выборов проигравшая сторона будет обвинять Россию во вмешательстве...
sg103 04 октября 2018 | 10:28
skull____:
Подумаешь фильма. Тут российские хакеры взломали ворота Вегаса и устроили погбеду Вашингтона в кубке Стенли, чтобы Овечкин получил звание лучшего и потом агитировал за Путина. А вы говорите Звездные войны.
alex_0049 04 октября 2018 | 10:09
..а где условия..............? ? ?
..или потом придумаем............? ? ?
accyapa 04 октября 2018 | 10:33
alex_0049: "Условия" посол не озвучил, чтобы не травмировать Хохлов, поскольку в этих условиях Крым и Донбасс не упоминаются
gadbatat 04 октября 2018 | 10:53
accyapa:
кацапов давить всегда приятно).
motooppic 04 октября 2018 | 10:12
какие условия? пиндосня пусть на коленях приползет и прощения просит, может, тогда мы демократически подумаем!
venmud 04 октября 2018 | 10:21
motooppic: "мы демократически подумаем" - это спереди или сзади?
luger_max_otto 04 октября 2018 | 10:28
Это предложения не для клоунов вроде запутинского сброда, а для ожидаемой ситуации "когда фюрер уйдет в небытие", как писал Ю.Семенов.
unprejudiced 04 октября 2018 | 10:20
Тирания доллара, а соответственно и пендостана, скоро будет разрушена
Эпоха повсеместного использования доллара, кажется, подходит к концу. Bloomberg пишет о том, что гегемония американской валюты начала разрушаться.
При этом даже те мировые лидеры, которые ранее никак не выступали против доллара, теперь стремятся отказаться от него.
Например, глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в прошлом месяце назвал «абсурдом» ситуацию, при которой жители Европы вынуждены покупать за доллары товары, произведенные в ЕС. А в отдельных странах представители власти позволяют себе еще более жесткие высказывания: министр финансов Франции Бруно Ле Майр заявил о своем желании иметь финансовые инструменты, которые полностью были бы независимы от США.
В качестве основных примеров стран, которые идут на пути отказа от доллара, эксперты Bloomberg называют Россию и Китай. И если Москва сокращает долларовые активы, то Пекин усиливает влияние юаня в мире, бросая вызов доллару.
Желание мира отказаться от доллара серьезно подрывает авторитет США, а использовать политику финансовых санкций будет всё сложнее.
ЕС уже работает над созданием платежной системы, которая бы позволила игнорировать санкции против других государств и продолжать работать с ними.
kuz_sib 04 октября 2018 | 10:31
Китай поджимает, Меркель грубит, Иран на мозоли давит