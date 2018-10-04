Британия подозревает Россию в совершении кибератак по всему миру

Лондон уверен, что за действиями многих хакерских группировок стоит российская военная разведка, а их действия были санкционированы в Кремле.

Действия ГРУ «безрассудны и неизбирательны», они направлены против политических институтов, бизнеса, СМИ и спорта, утверждают в британском МИДе. В заявлении, опубликованном на сайте дипведомства со ссылкой на выводы Национального центра кибербезопасности утверждается, что Россия в частности стоит за утечкой информации из базы данных Всемирного антидопингового агентства, взломом почты Демократической партии США в ходе предвыборной кампании 2 года назад, а также прошлогодняя атака на украинские финансовые, энергетические и правительственные учреждения. В Соединенном Королевстве уверены, что ряд широко известных хакерских группировок, среди которых не раз фигурировавшие в СМИ Fancy Bear, STRONTIUM и Sandworm, были лишь прикрытием для деятельности ГРУ.

«Эти атаки свидетельствуют о полном неуважении России к международным законам», — подчеркнули в Лондоне. Британские власти предупредили, что эти попытки подорвать мировую стабильность не останутся без ответа.

Власти России ранее неоднократно отвергали обвинения в причастности к атакам хакеров, а также отрицали свое вмешательство в политические процессы других государств.