Британия подозревает Россию в совершении кибератак по всему миру
Лондон уверен, что за действиями многих хакерских группировок стоит российская военная разведка, а их действия были санкционированы в Кремле.
Действия ГРУ «безрассудны и неизбирательны», они направлены против политических институтов, бизнеса, СМИ и спорта, утверждают в британском МИДе. В заявлении, опубликованном на сайте дипведомства со ссылкой на выводы Национального центра кибербезопасности утверждается, что Россия в частности стоит за утечкой информации из базы данных Всемирного антидопингового агентства, взломом почты Демократической партии США в ходе предвыборной кампании 2 года назад, а также прошлогодняя атака на украинские финансовые, энергетические и правительственные учреждения. В Соединенном Королевстве уверены, что ряд широко известных хакерских группировок, среди которых не раз фигурировавшие в СМИ Fancy Bear, STRONTIUM и Sandworm, были лишь прикрытием для деятельности ГРУ.
«Эти атаки свидетельствуют о полном неуважении России к международным законам», — подчеркнули в Лондоне. Британские власти предупредили, что эти попытки подорвать мировую стабильность не останутся без ответа.
Власти России ранее неоднократно отвергали обвинения в причастности к атакам хакеров, а также отрицали свое вмешательство в политические процессы других государств.
Комментарии7
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glotov 04 октября 2018 | 10:07
Вот яркий пример, как британцы пытаются укрепить власть , выдумываю несуществующую внешнюю угрозу.
traxau_okurka 04 октября 2018 | 10:11
glotov: А по мне они молодцы. Большие молодцы. Давят путинидов и их вошьдя легко и непринужденно)))
glotov 04 октября 2018 | 10:16
traxau_okurka: И много уже надавили? Березовский, согласен, удавлен, а где остальные" победы"?
alex_0049 04 октября 2018 | 10:17
..а Стоуден о чём говорил.............? ? ? ..что россия везде в за всеми следит................? ? ?
..это просто новая информационная война........... ..селфи так сказать на бриффингах.............
..вот уже и китай за уши подтягивают...........
..кто на новенького ............? ? ?
..господа нехорошие................
alex_0049 04 октября 2018 | 10:14
..так и Сноуден сбежал от того что сша за всеми следили............
..за Меркель следили....., ..почему за королевой нельзя........
..только сваливают всё на россию..........,
..жентельмены от слова женщины..........
mikhail_spb_ 04 октября 2018 | 10:09
Зачем подозревать, когда вполне уверен?
Действуем с большевицким огоньком - бьём по площадям, не щадя никого!
Кстати, неужели чекистско-большевицкая банда хоть когда-то уважала международные законы?
Именно этим всегда и занималась - подрывала мировую стабильность.
sg103 04 октября 2018 | 10:23
mikhail_spb_:
Слышь, уверенный.. Туту твои хозяева визжали что и брексит дело рук российских хакеров. А сТервоза надысь пистанула что брексит состоится даже если с ЕС не договорятся.. Ее что, личто Путин взломал?
Ну если назвать то, что все почти страны освободились от колониального ига и твои господа потеряли гроши, то да, подрывала. За это ее всякии англии-хуянглии и ненавидят и придымывают всякую херню, а ты преданно подвизгиваешь, иуда