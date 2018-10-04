Рейтинг доверия президенту Путину снизился до 58%
Это «докрымский уровень» 2013 года, сообщает газета Это «докрымский уровень» 2013 года со ссылкой на результаты опроса Левада-Центра. Гораздо больше россиян доверяют российской армии – 66%. Социолог Левада-Центра Денис Волков связывает падение рейтинга доверия Путину с пенсионной реформой и шоком от контраста между предвыборными обещаниями и реальностью. Волков также считает, что никаких предпосылок к повышению рейтинга в ближайшее время нет.
Комментарии24
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mikhail_spb_ 04 октября 2018 | 10:05
Неблагодарное народонаселение!
Нацдилер пашет, пашет на галере, по ночам думая о трудящихся и пенсионерах!
А вы его разлюбили, что ли?
Ща он вам за это тарифы-то увеличит!
traxau_okurka 04 октября 2018 | 10:07
mikhail_spb_: Не знаю президента с такой фамилией. Самозванца, узурпатора, лгуна, убийцу и вора - знаю, а президента нет.
not_to_not 04 октября 2018 | 10:12
Какими способами надо ещё пройтись по народу, чтобы рейтинг доверия наконец-то опустился до 0,000001% - того процента населения, для которого и старается эта власть?
gvadeloop 04 октября 2018 | 10:31
not_to_not: Когда начнёт по ночам с ножом бегать и бабушек вырезать, ещё на пару процентов упадёт :)
danko1 04 октября 2018 | 10:40
gvadeloop: Лживый рейтинг. В реальности он и 10% не составляет.
Но когда опрашивают, имея все личные данные, многие боятся честно отвечать.
Для себя лично Путин заказывает опросы своему ФСО уже 2 года, т.к. лживым официальным опросам он не верит.
serge_moro 04 октября 2018 | 10:15
traxau_okurka: Скрипаль по сравнению с Путиным оказался приличным человеком. Он не захотел служить бандитам и ворам и переметнулся ,как профессионал к английским профи. А вот как назвать Путина ,который узурпировал мухлежом и запугиванием власть ?Как назвать коварного,наглого,лживого, вороватого заказчика всех политических убийств последние 27 лет ?. Ведь ,словами -подонок и предатель он не отделается,хотя, кто ,как не он заслуживает этих правдивых слов именно в свой адрес.
odiniznas 04 октября 2018 | 10:46
serge_moro: Что-то Вы путаете, любезный. Тот, кто не хочет служить новой власти, тот уходит со службы, а затем - при желании - борется с ней политически. Переметнуться - не может быть похвально ни с какой стороны, а в случае со Скрипалем тем более. Так как он якобы имперец, путинист и поклонник СССР. А что, в СССР хвалили за измену или тут же расстреливали? Захотелось ему в новые времена тоже разбогатеть немножко - вот он и не придумал ничего лучше, как продавать тайны заинтересованным лицам. И то, что его могли подловить на чем-то и шантажировать, сути не меняет. Так что частично Путин прав. Но не в том, разумеется, что таких можно убивать тайком террористическим способом. У нас постоянно борются с терроризмом других. Неплохо бы выглядеть и самим тут безупречными.
vilingrad 04 октября 2018 | 10:42
traxau_okurka: Шота совсем...был весь в белом- стал грязный старикашка:)
huyt 04 октября 2018 | 10:07
Пенсионный возраст вчера повысил, подписав закон. Многие ещё об этом не знают так как придворные пропагандоны вчера по этому поводу как в рот воды набрали.даже у киселёва-соловьёва-симонян пропал вчера дар речи.
trans 04 октября 2018 | 10:08
Возможно в благополучной Москве и такой рейтинг, а в провинции значительно ниже. Достал уже всех дед Щукарь своих враньем и пустыми обещаниями.
timbuktu 04 октября 2018 | 10:19
trans: не преувеличивайте
для моих знакомых в ростове-на-дону почему-то первостепенно,чтобы киевские бандерофашисты не напали на их фазенду ,а сама украина не была в нато )))
avp235 04 октября 2018 | 10:34
timbuktu:
Вы прям, как тот Рабинович, что не выиграл , а проиграл...
Кто на кого напал забыл? Украина напала на Ростов-Дон или Россия оттяпала Крым и Донбасс у Украины?
Как можно напасть на страну с трехмиллионной армией?
piter_ug 04 октября 2018 | 10:11
20%. Это те, кто хрюкает от радости, прильнув к корыту бюджета.
Плюс 10% идейных голозадых путриотов.
Итого 30%, остальное от ожидания подачки.
skull____ 04 октября 2018 | 10:13
Толку то от того, что рейтинг падает, поднимается. Он-президент до 24 года.
Самое обидное для либерастни, что у них рейтинг не растет, все проценты Путина забирают коммунисты.
mikr 04 октября 2018 | 10:24
По данным Эха Москвы вчера рейтинг Путина снижался до 53%. Сегодня - до 58%. Завтра он скорее всего понизится до 65%, а через месяц окончательно упадет до 75-80. В общем, как всегда - все пропало, гипс снимают...
aleks50 Алексей Клубников 04 октября 2018 | 10:33
Они в детском саду считали? За целый день из пациентов 1 или двое попадаются , кто ему ещё доверяет. Это в среднем из 12 - 14 человек.
ohrjr 04 октября 2018 | 10:34
Где вы их находите?
piterrr 04 октября 2018 | 10:36
Вот потому-то Россия и находится на помойке, в нищете, разложении, без шансов на развитие и достойную жизнь, что есть вот эти пресловутые 58% ленточных червей!..Часть из них это просто воры и убийцы, холуи гэбистской швали, другие просто тупая нечисть и отбросы! ..
shmuel63 04 октября 2018 | 10:37
"Гораздо больше россиян доверяют российской армии – 66%." - опрос проводился до или после Ил-20?
hiryrg 04 октября 2018 | 10:39
Всё равно - очень большой.
cromwel 04 октября 2018 | 10:46
Вранье. Его рейтинг процентов 10-15. И то половина из них это Пригоженские троли. Остальные это солдаты, дворники-азиаты и полоумные бабки.
gadbatat 04 октября 2018 | 10:56
58% из оставшихся 20%
интересно, сколько это, если исключить подневольных бюджетников?
процентов 5 наберется для главвора?
kemyul 04 октября 2018 | 10:57
А за что его уважать то? Ведет себя нагло, хам, вор и лжец. Разграбил всю страну, народ живет в бедности , до пенсии вообще не доживет теперь, так что вряд ли его правление кто-нибудь из народа вспомнит с благодарностью.
sim202_ 04 октября 2018 | 10:57
58% среди 13% его ядерного лехтората?
Действительно - круто!