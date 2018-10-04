Следователи начали прекращать уголовные дела по экстремизму, связанные с репостами

По данным Международной правозащитной группы «Агора», в частности, в Красноярске прекращено уголовное преследование одного из пользователей социальной сети, который разместил запрещённый материал. У обвиняемого 166 друзей, однако ни один не поставил отметку «мне нравится». То есть, указанные изображения не оказали влияния на поведение лиц, составляющих данную аудиторию, отмечается в постановлении о прекращении уголовного дела.

Поправки в 282-ую статью могут быть полезными, но только для сравнительно небольшой доли обвиняемых, — сказал в эфире «Эха Москвы» юрист правозащитной группы «Агора» Дамир Гайнутдинов.

Он подчеркнул, что эти поправки не стоит воспринимать как смягчение статьи. Возможность получить пять лет лишения свободы за пост в интернете никуда не делась, — напомнил юрист.