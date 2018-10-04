Следователи начали прекращать уголовные дела по экстремизму, связанные с репостами
По данным Международной правозащитной группы «Агора», в частности, в Красноярске прекращено уголовное преследование одного из пользователей социальной сети, который разместил запрещённый материал. У обвиняемого 166 друзей, однако ни один не поставил отметку «мне нравится». То есть, указанные изображения не оказали влияния на поведение лиц, составляющих данную аудиторию, отмечается в постановлении о прекращении уголовного дела.
Поправки в 282-ую статью могут быть полезными, но только для сравнительно небольшой доли обвиняемых, — сказал в эфире «Эха Москвы» юрист правозащитной группы «Агора» Дамир Гайнутдинов.
Он подчеркнул, что эти поправки не стоит воспринимать как смягчение статьи. Возможность получить пять лет лишения свободы за пост в интернете никуда не делась, — напомнил юрист.
Комментарии6
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huyt 04 октября 2018 | 10:04
Всё ближе идём к 1937 году. Он уже рядом, он уже завтра.
not_to_not 04 октября 2018 | 10:05
Позорную 282 статью вообще надо отменить. Как не менее позорную "за оскорбление чувств верующих".
vlabumur 04 октября 2018 | 10:34
not_to_not: 282 статью надо отменить..
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Много статей надо отменить,и не плохо бы убрать от власти людей которые эти статьи принимали.
gregor 04 октября 2018 | 10:19
Следователи начали прекращать уголовные дела по экстремизму, связанные с репостами
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Вот бы ещё Путин сказал ,что дважды два равно четыре , так и бы и математики в России начали тут же так считать ,а не как 18 лет всё 5 ,да 5 .
И так постепенно ,постепенно в России будет возвращаться адекватность .
Завтра Путин объявит ,что крокодилы не летают . Тут же 86 % в это поверят и сообщат ,что догадывались ,что так ,но так как телевизор сообщал ,что летают , а телевизор российский не врёт ,как мы все 86 % знаем , то и ...... уверены были ,что летают . Во общим ,пока Путин с крокодилами летает ,летают и 86 % нар...т,.есть населения . Вот такой менталитет большинства , а вы всё дороги .,дороги . какие тут могут быть дороги ? Какие друзья ?
Классик прав всё же . Ни не дороги основная беда России ,не дороги .
come_on 04 октября 2018 | 10:29
Когда будут сажать за экстремизм и разжигание ведущих и начальников центральных каналов российского ТВ?
allasc 04 октября 2018 | 10:37
закрыл аккауты вконтакте и одноклассниках.... всеравно не вернусь, в фейсбуке лучше