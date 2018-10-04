19% российских компаний показали убытки в 2017 году
Ещё около 27% закончили год с нулевой прибылью. Это следует из данных Федеральной налоговой службы, сообщает РБК. Эксперты связывают это частично с экономическим спадом, а также с налоговыми махинациями.
ФЕС раскрыло данные почти двух с половиной миллионов компаний.
Комментарии7
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gennadiy_s Геннадий Смолкин 04 октября 2018 | 09:34
Ну ещё бы!
Не хотят буржуи налоги платить, - не желают!
semia 04 октября 2018 | 09:37
gennadiy_s: именно госкорпорации и являются убыточными и не платят налоги и еще получают господдержку
huyt 04 октября 2018 | 09:45
gennadiy_s: А госкорпорации все неэффективные. Потому что монополия и воровство.
consts 04 октября 2018 | 09:39
Это начало обещанного ПРОРЫВА.
estamp 04 октября 2018 | 09:40
Ещё около 27% закончили год с нулевой прибылью.
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Как-то и немного. Это же какие-н. спящие ОООшечки
sasass 04 октября 2018 | 09:48
Без автоматизации и механизации ручного и умственного труда - производительность труда будет топтаться на месте и соответственно не может быть никакой прибыли , российские предприниматели прибыль для себя стараются получит исключительно за счет мизерного оплаты труда...
ostapba 04 октября 2018 | 09:57
Зато в остальном?!??
Перекрасная маркиза..
Все хоорошо!!
Все хо ро шо!!
Даже..