Российская разведка стоит за кибератаками по всему миру, заявил министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант

Он назвал эти действия неразборчивыми и безответственными. «Такое поведение демонстрирует полное неуважение к международным законам, а также чувство абсолютной безнаказанности», — подчеркнул министр. Ранее он пообещал покончить с сетью агентов ГРУ на территории Великобритании.