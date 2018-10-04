Российская разведка стоит за кибератаками по всему миру, заявил министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант
Он назвал эти действия неразборчивыми и безответственными. «Такое поведение демонстрирует полное неуважение к международным законам, а также чувство абсолютной безнаказанности», — подчеркнул министр. Ранее он пообещал покончить с сетью агентов ГРУ на территории Великобритании.
Комментарии8
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semia 04 октября 2018 | 09:35
нет там ни логики ни цели. А мечта Путина одна- досидеть(долежать) до 2036 года. Остальное ,что гадит в мире-от безделья
shicotus_live 04 октября 2018 | 09:39
)))))))))))))) Даже как то охватывает гордость)))
Бензоколонка, бензоколонкой, а ижь какие компьютерные технологии имеет))
Ребят, только вы определитесь. либо одно, либо второе.))
Дебилы, б,,,(с) )))
alex_0049 04 октября 2018 | 10:07
semia: shicotus_live:
..а Стоуден о чём говорил.............? ? ? ..что россия везде в за всеми следит................? ? ?
..это просто новая информационная война........... ..селфи так сказать на бриффингах.............
..вот уже и китай за уши подтягивают...........
..кто на новенького ............? ? ?
..господа нехорошие................
nina51 04 октября 2018 | 10:09
shicotus_live: они определились - Лавров прав !
glotov 04 октября 2018 | 09:43
Фуфло толкает.
snikkersnepper 04 октября 2018 | 09:57
glotov:
Все правильно. Когда-то великая Британия нынче у нас обычный филиал Украины.
А когда-то профессиональное ЭМ - обычный филиал Обозревателя.
sasass 04 октября 2018 | 09:57
С гибридной войной и с кибератаками мир не поработишь - Кремль стоит на ложном пути - Мир можно завоевать только с мощной экономикой , современной промышленностью и передовой наукой - в России ничего этого нет и поэтому все натуги Кремля никакой силы не имеют..
prof57 04 октября 2018 | 10:22
В мире десятки миллионов хакеров, но они не фига не делают, а полсотни работников ФСБ и ГРУ в обеденное время заменяют их всех...