Вице-президент США Майкл Пенс намерен обвинить Китай во вмешательстве в промежуточные выборы в Конгресс, которые пройдут в ноябре, сообщило агентство Bloomberg.

Ранее президент США Дональд Трамп также обвинил Китай в попытках вмешательства.