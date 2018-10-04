Вице-президент США Майкл Пенс намерен обвинить Китай во вмешательстве в промежуточные выборы в Конгресс
Вице-президент США Майкл Пенс намерен обвинить Китай во вмешательстве в промежуточные выборы в Конгресс, которые пройдут в ноябре, сообщило агентство Bloomberg.
Ранее президент США Дональд Трамп также обвинил Китай в попытках вмешательства.
Комментарии6
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estamp 04 октября 2018 | 09:43
Новости из палаты истеричек уже утомляют своей мнотонностью.
nina51 04 октября 2018 | 10:06
estamp: вот когда объявят о вмешательстве США в выборы в конгресс, тогда будет финиш )))
art_ 04 октября 2018 | 09:51
по-моему, теперь все китайцы в сша, как минимум, будут голосовать против республиканцев. наверное, пенс и трамп все рассчитали
perestarok 04 октября 2018 | 09:55
"Вице-президент США Майкл Пенс намерен обвинить Китай во вмешательстве в промежуточные выборы в Конгресс"
У США виноваты все, кроме них самих.
sasass 04 октября 2018 | 10:02
Российская и Китайская разведка , видимо , в этом деле сомкнулись..
andreyoo 04 октября 2018 | 10:12
sasass: Российская играет за республиканцев, китайская за демократов. Кто кого! "Большая шахматная доска, бл.!"