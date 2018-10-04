Бывший глава Республики Марий-Эл подал жалобу в Генпрокуратуру

Он утверждает, что на него оказывается давление в СИЗО «Лефортово». Об этом ТАСС рассказал один из адвокатов бывшего чиновника Игорь Трунов. По его словам, в своём обращении Маркелов говорит о пыточных условиях содержания, критически ухудшающемся здоровье и полной изоляции от близких.

Маркелов был арестован в апреле 2017 года по подозрению в получении взятки в 235 миллионов рублей. Также ему вменяется незаконное приобретение и хранение боеприпасов.