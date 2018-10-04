Бывший глава Республики Марий-Эл подал жалобу в Генпрокуратуру
Он утверждает, что на него оказывается давление в СИЗО «Лефортово». Об этом ТАСС рассказал один из адвокатов бывшего чиновника Игорь Трунов. По его словам, в своём обращении Маркелов говорит о пыточных условиях содержания, критически ухудшающемся здоровье и полной изоляции от близких.
Маркелов был арестован в апреле 2017 года по подозрению в получении взятки в 235 миллионов рублей. Также ему вменяется незаконное приобретение и хранение боеприпасов.
Комментарии9
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kryimzdick 04 октября 2018 | 09:36
Французская какая-то республика
consts 04 октября 2018 | 09:37
"Бывший глава Республики Пари-Эл подал жалобу в Генпрокуратуру".
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Республика Пари-Эл, это где? Наверное, за МКАДОМ
neyexo 04 октября 2018 | 09:39
Эхо, вы на клавиатуру поглядывайте иногда
Понимаю, что М рядом с П, а ногти у оператора видимо длинные
bergmann 04 октября 2018 | 10:00
neyexo: Тут нe ногти длиныe, тут ум короток до прeдeла.
Рeспублика Марий Эл. Й-краткоe должно быть.
neyexo 04 октября 2018 | 10:26
bergmann:
значит, клавиатуру видели, а слово "пари" пишется без Й-краткого!
nick_grinevitsky 04 октября 2018 | 10:34
neyexo: bergmann:
Ладно клавиатура, но... Глава республики - государства в составе России (статья 5, п.2 Конституции РФ) - "бывший чиновник", это что-то...
tprfrund001 04 октября 2018 | 09:55
Что, Ворд при проверке орфографии заменяет "Мари" на "Пари"? А редактор не знает, что не "Мари", а "Марий"? Так он и Таиланд ТаЙландом называет, небось. Отличники ЕГЭ, фигли!
kryimzdick 04 октября 2018 | 09:58
tprfrund001: редакция на всем экономит
sasass 04 октября 2018 | 10:18
Российская правосудия на новом пути - людей загоняют в казематы держат там до смертного часа , а потом совершают противоправное фальшивое правосудие по умолчанию самого острожника....