Рейтинг доверия президенту Путину в сентябре составил 58%
Рейтинг доверия президенту Путину в сентябре составил 58%, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные опроса Левада-Центра. Этот показатель упал до уровня 2013 года, отмечает издание. Социолог Левада-Центра Денис Волков напомнил, что заметное падение президентского рейтинга отмечалось ещё в начале года. Предвыборные настроения оживили и «подтянули» рейтинг, говорит эксперт. Однако после выборов вместо обещанного повышения зарплат люди получили повышение пенсионного возраста.
Комментарии34
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traxau_okurka 04 октября 2018 | 09:32
То есть больше половины россиян доверяют вору? Ну-ну. Эту страну ждет "большое" будущее.
roman_i_olga 04 октября 2018 | 09:39
traxau_okurka: это правда россияне заряжены бесовством
huyt 04 октября 2018 | 09:41
roman_i_olga: У них уж пенсию вчера отобрали, а они до сих пор голосуют за питерского гопника.
taglit 04 октября 2018 | 09:43
huyt: Что-то часто в последнее время Путина буквально возят носом по столу - в стране, где он вроде бы полный вождь и нацлидер. Вот как минимум три случая за какие-то пару недель:
1. Конечно же, выборы второго тура, особенно в Приморье. Во Владивостоке был полноценный щелчок по носу, причем от кого - от самой забитой и презираемой части страны, от ее жителей! Путин призвал голосовать за Тарасенко - жители полностью проигнорировали призыв. Когда такое было?
huyt 04 октября 2018 | 09:48
taglit: За Мугабе в нищей Зимбабве голосовали 99%, а рейтинг румынского диктатора Чаушеску за 2 дня до его ареста был 98%.
not_to_not 04 октября 2018 | 10:00
Что выбирает народ можно понять на примерах видео активистов. когда беспределят охранники, чоповцы, полицейские - "народ" всегда встаёт на сторону тех. кто в форме. как бы незаконно они себя не вели. Вот такой у нас народ, вполне достойный своего правительства.
kryimzdick 04 октября 2018 | 09:45
traxau_okurka: Да кто же скажет правду-то
oleg__ 04 октября 2018 | 09:55
kryimzdick: В какой Госдуре опрашивали ???
semia 04 октября 2018 | 09:32
Дели на 10 вот и будет рейтинг Путина!
luger_max_otto 04 октября 2018 | 09:34
Это рейтинг запутинских пропагандистов, по факту у этого деятеля от силы 15 процентов- верхушка силовиков да высочайше одобренные воры с ближней обслугой.
drgonish 04 октября 2018 | 09:41
luger_max_otto:
[Это рейтинг запутинских пропагандистов]
А че тогда Леваду в иностранные агенты записали?
luger_max_otto 04 октября 2018 | 10:23
Это к вам, путенышам, вопрос- то.
huyt 04 октября 2018 | 09:43
luger_max_otto: А пропагандоны типа Киселёва и Соловьева и Симонян как в рот воды набрали вчера по поводу того, что закон подписан окончательно по поводу повышения пенсионного возраста.
krysodav2 04 октября 2018 | 10:05
huyt: Потому-что они очень рады что будут вкалывать еще лишних 5 лет!
"В зобу дыханье сперло" !
curious69_ 04 октября 2018 | 09:43
semia: Здесь я не согласен. Нужно делить не 10 ,а на 5. Потому что в России не менее 10 % людей ,чьё благополучие напрямую зависит от существования Путина.
lager23 04 октября 2018 | 09:32
Как можно доверять жулику??
kara 04 октября 2018 | 09:38
lager23: согласен с вами-давайте от ВЦИОМа рейтингов подождем
andre_klimov 04 октября 2018 | 09:32
За 2013-ым последовал 2014-ый с его рейтингоподьёмным действом. Что-то опять недофюрер выкинет?
pepetz 04 октября 2018 | 09:34
"Этот показатель упал до уровня 2013 года"
Это значит будет инициирована еще одна войнушка.
Или взорвет что-нибудь.
kmndr 04 октября 2018 | 09:35
Если будет и дальше падать, просто перестанут измерять. Или засекретят.
kara 04 октября 2018 | 09:36
так это Левада! а давайте ВЦИОМ подождем
drgonish 04 октября 2018 | 09:45
kara:
Последние данные ВЦИОМа тоже показывают снижение рейтингов президента и премьера. По данным опроса 5 августа, уровень доверия к Путину составил 35,9%.
https://www.rbc.ru/politics/10/08/2018/5b6d87699a794728e018cd04
piter_ug 04 октября 2018 | 09:37
//в сентябре составил 58%//
«Мелкоскопов» с таким увеличением нет в природе.
sam2018 04 октября 2018 | 09:38
Скорее бы эта параша грохнулась в тартарары вместе с 58% ее быдланаселения на радость всему цывилизованому миру !
drgonish 04 октября 2018 | 09:49
sam2018:
"Начни с себя" (c)
"Начни с себя" (c)
jidkov 04 октября 2018 | 09:39
Рейтинг доверия президенту Путину в сентябре составил 58%...
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Да и тот притянут за уши...
curious69_ 04 октября 2018 | 09:40
Ну ни хрена я не знаю родную страну и вообще дебил с точки зрения всячекских вциомов.... И зп СРЕДНЮЮ я имею в 36 тысяч в месяц и ВОРУ доверяют больше половины и автомобили в России имеют 53 % семей и пенсия у меня оказывается аж 13 тысяч и невидимки ракеты летают в атмосфере с ядерным двигателем и прочий БРЕД. Я же вижу вокруг себя всё с точностью НАОБОРОТ. Вот так бывает ,когда УЧЁНЫЕ СОЦИОЛОГИ обслуживают бредовый взгляд на мир одного ВОРА и ВОЖДЯ.
vasya_von_smetankin 04 октября 2018 | 09:49
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yralez 04 октября 2018 | 09:50
Куда мы катимся ?
Уже 42 % перестали доверять ворам , грабителям и убийцам.
piterrr 04 октября 2018 | 09:53
Вот потому-то Россия и находится на помойке, в нищете, разложении, без шансов на развитие и достойную жизнь, что есть вот эти пресловутые 58% ленточных червей!..Часть из них это просто воры и убийцы, холуи гэбистской швали, другие просто тупая нечисть и отбросы!
lager23 04 октября 2018 | 10:03
piterrr: Путен любит "ковыряться" и превращать всё в помойку, перемалывая человеческие и природные ресурсы страны..
О том, что страна у нас самая большая, счел нужным вспомнить и Путин, когда разговор зашел о российских энергетических запасах. «Возможности России действительно колоссальные, – похвастался Владимир Владимирович. – Мы занимаем первое место по запасам газа, это 73,3 триллиона кубических метров. Вот здесь говорили о полуострове Ямал, но «Новатэк» рядом на еще одном полуострове будет делать еще один проект – «А́рктик СПГ-2» – с инвестициями порядка 25 миллиардов долларов (а первый проект – 27 миллиардов долларов). И я думаю, что все это будет реализовано. Мы самая большая в мире страна по запасам угля – 275 миллиардов тонн! Мы третья страна в мире по запасам нефти. Я говорю «третья в мире», но ведь у нас самая большая в мире территория. Если покопаться, мы сейчас там еще наверняка немало чего найдем!»
piterrr 04 октября 2018 | 10:25
lager23: Самое интересное, что ни цента с этих "миллиардов долларов и триллионов кубических метров" не попадут в карман населения РФ!...Результаты этого убийства природы российской окажутся в кармане швали гэбистской подзаборной и её холуйского стада воров и убийц!..Всё будет потрачено на понты этой швали и на удержание её неконституционной власти!
ladyirina 04 октября 2018 | 10:04
Люди стали больше бояться обсуждать по телефону теперешнюю ситуацию даже с друзьями, не то что говорить правду постороннему человеку. Теперь в общественном транспорте никаких дебатов на политические темы, а бывало - чуть не до драки доходило. Путин всем заткнул рот.
keg 04 октября 2018 | 10:13
ему похеру ваши рейтинги... у него "росгвардия" есть....