Рейтинг доверия президенту Путину в сентябре составил 58%, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные опроса Левада-Центра. Этот показатель упал до уровня 2013 года, отмечает издание. Социолог Левада-Центра Денис Волков напомнил, что заметное падение президентского рейтинга отмечалось ещё в начале года. Предвыборные настроения оживили и «подтянули» рейтинг, говорит эксперт. Однако после выборов вместо обещанного повышения зарплат люди получили повышение пенсионного возраста.