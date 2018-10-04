Главе Росгвардии Золотову пришлось встретиться с человеком, который вчера угрожал взорвать машину рядом с Кремлём

Главе Росгвардии Виктору Золотову пришлось встретиться с человеком, который вчера угрожал взорвать машину рядом с Кремлём, утверждает депутат Госдумы бывший советник директора Росгвардии Александр Хинштейн. Он написал об этом в Твиттере.

Инцидент произошёл вчера днём на Васильевском спуске. Водитель «Мерседеса Гелендвагена» хотел проехать на Красную площадь, но его остановила полиция. Он требовал встречи с президентом Путиным или главой Росгвардии. По словам Хинштейна, Золотову доложили о ситуации, и он принял решение поговорить с человеком лично, успокоил и убедил его сдаться.

В машине действительно обнаружили баллон с газом. После тог, как водитель вышел из автомобиля, его задержали и доставили в ОВД «Китай-город». По некоторым данным, задержанный – 41-летний житель Приморья. Сейчас решается вопрос о медико-психиатрической экспертизе и возбуждении уголовного дела.

Между тем, в пресс-службе московской полиции вчера уточнили, что виновник инцидента добровольно сдался полиции. Об участии в переговорах Виктора Золотова не сообщалось.