Главе Росгвардии Золотову пришлось встретиться с человеком, который вчера угрожал взорвать машину рядом с Кремлём
Главе Росгвардии Виктору Золотову пришлось встретиться с человеком, который вчера угрожал взорвать машину рядом с Кремлём, утверждает депутат Госдумы бывший советник директора Росгвардии Александр Хинштейн. Он написал об этом в Твиттере.
Инцидент произошёл вчера днём на Васильевском спуске. Водитель «Мерседеса Гелендвагена» хотел проехать на Красную площадь, но его остановила полиция. Он требовал встречи с президентом Путиным или главой Росгвардии. По словам Хинштейна, Золотову доложили о ситуации, и он принял решение поговорить с человеком лично, успокоил и убедил его сдаться.
В машине действительно обнаружили баллон с газом. После тог, как водитель вышел из автомобиля, его задержали и доставили в ОВД «Китай-город». По некоторым данным, задержанный – 41-летний житель Приморья. Сейчас решается вопрос о медико-психиатрической экспертизе и возбуждении уголовного дела.
Между тем, в пресс-службе московской полиции вчера уточнили, что виновник инцидента добровольно сдался полиции. Об участии в переговорах Виктора Золотова не сообщалось.
Комментарии14
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rom8883 04 октября 2018 | 09:08
Золотов смелый с теми, кто слабее. Не верю что Золотов вэорваться не боялся.
igorkot____1 04 октября 2018 | 09:12
На кого рассчитан этот дешеаый договорной спектакль? Разве что на глупых портянок, ну еще для работы троллей пригожинских.
semia 04 октября 2018 | 09:19
Дешевая постановка для фейк ньюз. Типа,каков наш Золотов герой. Следующего террориста лично обезвредит Путин
jidkov 04 октября 2018 | 09:25
Таки за это ён достоин сразу дважды героя...
boooben 04 октября 2018 | 09:26
Баллон с газом?! Вот это да! А топливный бак с горючей жидкостью этот террорист не приделал к своей повозке?
А может "баллон с газом" - это воздушный шарик с гелием?
lenin3 04 октября 2018 | 09:13
Что значит"пришлось"?Т.е.херой Золотов кричал"не пойду,страшно,лучше уж на дуэль!",упирался фуражкой в землю,но ему говорили"Надо,Витя,надо,вы ж генерал,вся грудь в медалях за подвиги,показывайте пример,не Путин же за вас пойдет...")))
keg 04 октября 2018 | 09:11
не удивлюсь если это окажется "постановкой".... надеюсь ему ещё и "героя " присвоят....
lenin3 04 октября 2018 | 09:19
keg: и в каком звании,в итоге,окажется водител Гелика?Тоже гей-полковник?)))
unprejudiced 04 октября 2018 | 09:15
Браво, аплодирую стоя, настоящий Мужик! Тот же персонаж или любой из либерастов скорее всего в страхе в кабинете забился бы в угол и не за что не поехал
izleningrada 04 октября 2018 | 09:16
Ха-ха, встретиться с Путиным или Золотовым) не с Шойгу или Кадыровым, а с Золотовым. А почему с Золотовым? Потомому что он честный и народ ему доверят) и он не мог воровать на капусте
vezdehod 04 октября 2018 | 09:22
Об этом написал Хинштейн...Бряхня! Этот трус может только вызывать на дуэль Навального, а здесь, можно и подохнуть.
yralez 04 октября 2018 | 09:20
Олух царя кремлевского видать совсем того......остатка моска из-за дуэли лишился.
Какие то буйные фантазии начались.
juju11 04 октября 2018 | 09:20
Похоже на театр одного актера.
zibex 04 октября 2018 | 09:24
А почему движение не перекрывали пока он "грозил" и ждал Золотова? ))