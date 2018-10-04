Владимир Путин накануне вечером подписал закон о повышении пенсионного возраста
Днем реформу одобрил Совет Федерации.
Президент не будет откладывать подписание закона о повышении пенсионного возраста. Об этом вчера сказал пресс-секретарь главы страны Дмитрий Песков ещё до голосования в верхней палате парламента. Так и вышло. Около семи вечера агентства с пометкой Молния сообщили, что президент закон подписал. После того как вчера его следом за Госдумой одобрил Совет Федерации. Пенсионный возраст поэтапно поднимут на 5 лет.
Женщины будут уходить на заслуженный отдых в 60, мужчины в 65. Путин также подписал закон об уголовной ответственности за увольнение или отказ брать на работу людей, которым до пенсии осталось 5 лет. Штраф до 200 тысяч рублей или обязательные работы на срок до 360-ти часов грозят за отказ. Повышение пенсионного возраста большинство россиян согласно опросам не разделяет. В последние месяцы митинги против инициативы властей шли по всей стране. Акции протеста были возле Госдумы и Совета Федерации. Несмотря на это документ был принят.
Повышать пенсионный возраст постепенно начнут уже со следующего года.
Комментарии11
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aleks50 Алексей Клубников 04 октября 2018 | 09:08
Ну и с кем из животных он теперь ассоциируется?
drgonish 04 октября 2018 | 09:13
aleks50:
Чаще выводите бабки из отечественной экономики в иностранную, и пенсии вам вообще отменят. И поделом, в обще-то.
jidkov 04 октября 2018 | 09:23
Ампиратор готов биться за карманы своих друганов до последнего россиянина...
johnbmw Евгений Большаков 04 октября 2018 | 09:22
Да - надо Признать, Россия ПРОГЛОТИЛА и это ... что творится в головах у населения трудно себе представить :-(((
keg 04 октября 2018 | 09:09
так нам терпилам и надо....
johnbmw Евгений Большаков 04 октября 2018 | 09:23
keg: не Поспоришь! ... в том, что творит власть в нашей стране виноваты ВСЕ мы ....
putin_itogy 04 октября 2018 | 09:14
Вы меня услышали, мои бандерлоги..?
Я ваш Каа.
vezdehod 04 октября 2018 | 09:17
putin_itogy:
Вы меня услышали, мои бандерлоги..?
Я ваш Каа.
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Они его услышали 18 марта 2018 года и с тех пор никак не оправятся.
drgonish 04 октября 2018 | 09:24
putin_itogy:
[Я ваш Каа. ]
Че ты радуешьсz-то? Твой армянский Каа тебя уже давно заставил до 65 работать.
jidkov 04 октября 2018 | 09:20
Этого подписанта - да на трактор посадить бы, чтоб от темна до темна попахал - насколько бы его хватило?...
yralez 04 октября 2018 | 09:23
Поспешность нужна при ловле блох и при поносе.
У плешивого случилось всё сразу.