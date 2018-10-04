Выборы губернатора Петербурга пройдут в запланированный ранее срок, но, вероятно, с новым главой городского избиркома

Об этом онлайн-изданию «Фонтанка» сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.

Внезапная отставка Георгия Полтавченко не станет поводом для переноса голосования – выборы пройдут как и предполагалось в сентябре 2019-го. В беседе с корреспондентом «Фонтанки» Памфилова отметила, что если на выборы одним из кандидатов пойдет назначенный теперь врио губернатора Александр Беглов, то будет поставлен вопрос о назначении нового главы городской избирательной комиссии. В Центризбиркоме указывают на то, что в противном случае возникнет конфликт интересов.

Дело в том, что именно по протекции Александра Беглова, который еще накануне был президентским полпредом в северо-западном округе, а теперь был назначен в Смольный, недавний главный федеральный инспектор по Северо-Западу Виктор Миненко в середине лета стал руководителем горизбиркома. Предыдущий председатель комиссии Виктор Панкевич, после критики ЦИКа за то, как прошли в городе президентские выборы, свои полномочия в июне сложил.

Накануне об отставке прежнего губернатора Санкт-Петербурга объявил Кремль. Георгий Полтавченко по предложению президента Путина станет председателем совета директоров Объединенной судостроительной корпорации.