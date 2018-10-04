Прощание с Романом Карцевым пройдет сегодня в Центральном доме литераторов
Начало в 11 часов.
Роман Карцев был великим комическим артистом, считает писатель Виктор Шендерович.
Похоронят артиста на Троекуровском кладбище на «алее актеров».
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Начало в 11 часов.
Роман Карцев был великим комическим артистом, считает писатель Виктор Шендерович.
Похоронят артиста на Троекуровском кладбище на «алее актеров».
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