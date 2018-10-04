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08:47, 04 октября 2018

УЕФА открыл дело против ЦСКА из-за того, что были заблокированы лестничные пролёты на «Лужниках» во время матча

УЕФА открыл дело против ЦСКА из-за того, что были заблокированы лестничные пролёты на стадионе «Лужники» во время матча Лиги Чемпионов против мадридского «Реала». Московский клуб обвинили в нарушении статьи 38 Регламента УЕФА по безопасности. Контрольно-дисциплинарный комитет рассмотрит это дело 18 октября.

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