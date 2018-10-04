Китай перестал закупать нефть у США, сообщает Reuters со ссылкой на Се Чуньлинь
Китай перестал закупать нефть у США, сообщает Reuters со ссылкой на Се Чуньлинь – президента одной из крупнейших китайских компаний по перевозке нефти. После нового повышения пошлин Китай отказался от продолжения торговых переговоров с США. Они должны были состояться в ближайшее время, Об этом сообщает газета Wall Street Journal.
Комментарии2
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ukretotakoividskota 04 октября 2018 | 08:55
У Ирана дешевле.
banyi4 04 октября 2018 | 09:10
Но они же делали уже несколько последних китайских предупреждений)