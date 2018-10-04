Милонов предложил запретить школьникам пользоваться косметикой и красить волосы
С соответствующим предложением Милонов обратился к главе Минпросвещения Ольге Васильевой. Согласно его инициативе, в школах должен быть введён регламент поведения учеников, который определяет их внешний вид.
Комментарии9
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
vasya_von_smetankin 04 октября 2018 | 08:52
Нельзя ограничиваться полумерами!
Страна в опасности, поэтому школьникам нужно вообще запретить ходить в школы!
polikarpich 04 октября 2018 | 08:56
vasya_von_smetankin: Вот пусть сам пример и покажет. Откажется от косметики и покраски волос.
Что за дурдом, когда же это всё закончится? Думаю, что тихо-мирно это всё не разрешится. Таких дебилоидов нужно искоренять только силовыми методами.
ajsenev 04 октября 2018 | 08:58
Ай да молодца, Милонов! Прав на 150%! Но главное впереди: научить детей ходить в туалет только по команде.
aleks50 Алексей Клубников 04 октября 2018 | 08:56
России развитию всегда мешает милоновщина, дремучесть, глупость и стремление не идти вперёд вместе с прогрессом, а бежать назад в прошлое, к дыбе, колу, кресту и кадилу.
ugas 04 октября 2018 | 09:05
Неужели школьники еще не предложили милонову пойти по известному адресу?
pr22000 04 октября 2018 | 09:10
Очень печально, что вопросы нравственности отдали на откуп подобным беспринципным клоунам.
galina6837 04 октября 2018 | 09:18
сегодня он танцует джаз, а завтра Родину продаст...
сегодня пирсинги, а завтра митинги...
vezdehod 04 октября 2018 | 09:24
А так же рвать волосы на яйцах и брить наголо голову.
dmitriy_radchenko 04 октября 2018 | 09:24
Тоже мне идея. Можно подумать, сама Васильева не догадается. Еще как догадается.