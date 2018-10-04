Глава Росгвардии убедил мужчину, угрожавшего взорвать машину в Москве, сдаться полиции

Глава Росгвардии Виктор Золотов лично приехал на встречу с мужчиной, который угрожал взорвать машину на Васильевском спуске в Москве в среду днем и убедил его сдаться полиции. Об этом ТАСС сообщил экс-советник директора Росгвардии, депутат Госдумы Александр Хинштейн.

По его словам, сотрудники ДПС остановили мужчину и сделали ему замечание. На это он ответил, что у него в машине находится баллон с газом, который взорвет, если ему не организуют встречу с президентом РФ или с главой Росгвардии Виктором Золотовым.

«Виктору Васильевичу доложили об этой ситуации и он принял решение поговорить с человеком сам. Подъехал на место, сел к нему в машину, переговорил, успокоил, убедил его сдаться.