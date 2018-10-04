Глава Росгвардии убедил мужчину, угрожавшего взорвать машину в Москве, сдаться полиции
По его словам, сотрудники ДПС остановили мужчину и сделали ему замечание. На это он ответил, что у него в машине находится баллон с газом, который взорвет, если ему не организуют встречу с президентом РФ или с главой Росгвардии Виктором Золотовым.
«Виктору Васильевичу доложили об этой ситуации и он принял решение поговорить с человеком сам. Подъехал на место, сел к нему в машину, переговорил, успокоил, убедил его сдаться.
Комментарии19
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vasyakirin 04 октября 2018 | 08:51
Похоже Золотов в одной машине с психом ездил, раз знает как его дпс остановила, а потом уговаривать начал...
gregor 04 октября 2018 | 08:54
Во какой мужественный Золотов ,сам приехал ,сам с машины вылез .
Пора героя давать .
sapiens17 04 октября 2018 | 08:56
gregor: Если так всё и было то это поступок.
Другое дело - в Жандармерии нет переговорщиков, кроме генерала?
vladkotov 04 октября 2018 | 08:56
Дешевая клоунада, попытка оправдаться после дурацкого вызова на дуэль))
polikarpich 04 октября 2018 | 08:58
vladkotov: Любят у нас всякие театральные постановки устраивать. Но не настолько же дешёвые и бездарные?
kypykyky 04 октября 2018 | 09:07
vladkotov: это реально смешно)
igorkot____1 04 октября 2018 | 09:10
vladkotov: Видать заранее договорились эти два субчика. Ты угрожаешь, а я тебя уговариваю.
davi__koloradov 04 октября 2018 | 08:57
Два шизика договорились. Только один из них - Глава Росгвардии. Смехота.
gibs 04 октября 2018 | 08:59
Поржал!!!! спасибо за новость....
encopresis 04 октября 2018 | 08:59
НЕ ВЕРЮ!!!
krestianin_067rus Михаил Никитин 04 октября 2018 | 09:00
Нашел «общий язык» в отличие от всей росгвардии и полицаев. Одна надежда на Золотова.
vpoiskahdna 04 октября 2018 | 09:03
Предложил поединок на татами, тот сразу и сдулся
encopresis 04 октября 2018 | 09:04
На федеральных каналах уже есть видео, снятые с разных точек на профессиональные камеры?
encopresis 04 октября 2018 | 09:07
Этот мужик по сценарию окажется оппозиционером, сторонником Навального. К гадалке не ходи! В следующих сериях поджог госдумы и сакральное убийство жирика.
yralez 04 октября 2018 | 09:07
Памперсы то поменял ........фантазер этот. ?
alex_melnikov Алексей Мельников 04 октября 2018 | 09:10
Это похоже на инсценировку. Чтобы отмыть Золотова. Придать ему героический облик. Не верю в реальность этой истории.
alex_sionist 04 октября 2018 | 09:19
Пригрозил вызвать его на ринг или татами и сделать отбивную.
zibex 04 октября 2018 | 09:22
А почему движение не перекрывали пока он "грозил" и ждал Золотова?
pepetz 04 октября 2018 | 09:27
Вот такие дешевые покупки электората. Прям Золотов все бросил и поехал сам "брать" шпиёна