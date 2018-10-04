Россияне потратили более 5 миллиардов долларов в зарубежных интернет магазинах
Это на 24% превышает уровень января июня прошлого года, отмечает Центробанк. Чаще всего покупают электронику, одежды и обувь, отмечает РБК.
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Это на 24% превышает уровень января июня прошлого года, отмечает Центробанк. Чаще всего покупают электронику, одежды и обувь, отмечает РБК.
Комментарии2
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ss2020 04 октября 2018 | 08:53
конечно торопятся дорогие расеяне... пока у кремлёвских застенчивых старцев-малышей альцгеймер не взбунтовался!)))
ugas 04 октября 2018 | 09:11
Центробанк, конечно, хотел бы, чтобы россияне отоваривались в местных сельпо и платили за дерьмо втридорога!