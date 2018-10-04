Армия, президент и спецслужбы пользуются наибольшим доверием среди россиян, показал опрос Левада-Центра
Армии доверяют 66% респондентов, президенту 58% и спецслужбам – 50% опрошенных. Далее в рейтинге доверия церковь, благотворительные организации, СМИ и полиция, сообщает «Интерфакс».
Комментарии18
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socialism 04 октября 2018 | 08:40
Печалька для пятой колонны и врагов со стороны.
kremlefurer 04 октября 2018 | 08:49
socialism: По каким погребам они такую статистику насерили?
polikarpich 04 октября 2018 | 08:49
socialism: О, да-а-а!!! Конечно же доверяют. И 100% даже. Дело только в том, кого и как спрашивать.
А главная печалька в том, что этот "пересидент" не имеет никакого отношения к социализму, от слова "совсем".
gregor 04 октября 2018 | 08:40
Армия, президент и спецслужбы пользуются наибольшим доверием среди россиян, показал опрос Левада-Центра
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Кампучийцы так же доверяли во времена Пол-Пота .
Это они сейчас удивляются ,как они могли быть такими ........ такими идиотами .
Но .... кампучийцы в кошмарном сне хотят возврата в этот маразм , а россияне одобрямс .
Поэтому там есть дороги и друзья ,а в России этого нет и не будет априори .
Менталитет ,знаете ли .
glotov 04 октября 2018 | 08:45
gregor: А американцы и сейчас доверяют своим армии и полиции. Глупее кампучийцев оказались.
gregor 04 октября 2018 | 08:49
glotov:
Да ,конечно .
И Израиль тем более .
Но там защищают НАРОД , а не кучку ворья и бандитов .
Но что бы это понять ,надо иметь то ,чем понимать .
А не одобрямс по менталитету и рабской сущности .
glotov 04 октября 2018 | 08:55
gregor: Так измените же свою рабскую сущность!
gregor 04 октября 2018 | 08:59
glotov:
Я не титульный .
Помню родство .
raffal 04 октября 2018 | 09:11
glotov: А американцы и сейчас доверяют своим армии и полиции
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Всё верно. Потому, что американцы свободные люди, в свободной стране, с чётким разделением властей и ограничением их полномочий. У них есть Парламент, есть независимый суд и независимые СМИ, В России же вместо парламента госду(р)ма, суд карманно-басманный, а независимых СМИ...впрочем, относительно независимая радиостанция Эхо Москвы, небольшая, региональная радиостанция.
not_to_not 04 октября 2018 | 08:43
Надеюсь, что когда-то летаргический сон закончится.
oldcitizen 04 октября 2018 | 08:45
Россия доверяет Путину и Золотову? А также Патрушеву и Бортникову? А почему не доверяет Думе и Совету Федерации, судам? Откуда такая избирательность?
borhudarov 04 октября 2018 | 08:45
Кранты государству. И, видимо, кранты скорые. Жаль, я надеялся, что будет время для плавного торможения. А поезд наоборот, набирает ход. Похоже, что под горку.
bja_1950 04 октября 2018 | 08:53
Вранье! Такого не может быть!
amebix 04 октября 2018 | 09:02
Менты поднимут Россию с колен, будут делать научные прорывы, свисток и дубина, супер мужчины.
raffal 04 октября 2018 | 09:05
Не бывает и быть не может объективной социологии не только в странах с диктаторскими режимами, но в авторитарных тоже. В России ещё не диктатура, но...тем более, что страх, привитый многолетним большевистским насилием, далеко не выветрился, а нынешний режим это его наследники по части вчк-нквд-кгб.
kunst54 04 октября 2018 | 09:05
Опрос был проведен на Лубянке, на Старой площади, в Охотном ряду и в Кремле.
ugas 04 октября 2018 | 09:15
Покажите мне хоть одного из этих дебилов!
alex_sionist 04 октября 2018 | 09:25
А кто на согласен тому поправки в статью 282 не помогут.