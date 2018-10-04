Законопроект о декриминализации 282 статьи в части наказания за лайки и репосты будет принят а течение осенней сессии
Президентский законопроект о декриминализации 282 статьи в части наказания за лайки и репосты будет принят а течение осенней сессии парламента, сказала журналистам спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она уверена, что этот закон даже после поправок нуждается в постоянном мониторинге в правоприменительной практике и в дальнейшей уточнении.
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
not_to_not 04 октября 2018 | 08:41
Нужна не "декриминализация, а полная отмена этого позорища.