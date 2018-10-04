Президентский законопроект о декриминализации 282 статьи в части наказания за лайки и репосты будет принят а течение осенней сессии парламента, сказала журналистам спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она уверена, что этот закон даже после поправок нуждается в постоянном мониторинге в правоприменительной практике и в дальнейшей уточнении.