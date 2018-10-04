Элла Памфилова: Выборы губернатора Петербурга пройдут, как и планировалось, в сентябре 2019 года
Выборы губернатора Петербурга пройдут, как и планировалось, в сентябре 2019 года, считает глава Центризбиркома Элла Памфилова. По её словам, если на выборы пойдёт Александр Беглов, ЦИКу придётся поставить вопрос о назначении нового руководителя городской избирательной комиссии, в противном случае, может быть конфликт интересов, добавила Памфилова в интервью «Фонтанке».
Она напомнила, что с помощью Александра Беглова ЦИК смог поменять руководителя избирательной комиссии северной столицы. Накануне вечером стало известно, что полпред Александр Беглов станет исполняющим обязанности губернатора Петербурга, а Георгий Полтавченко, по предложению президента, возглавил совет директоров Объединённой судостроительной корпорации.
Комментарии3
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luger_max_otto 04 октября 2018 | 08:43
Надеюсь, что питерцы проголосуют правильно: ни одного голоса путинской банде. Да, это будет непросто организовать- но возможно.
kremlefurer 04 октября 2018 | 08:47
А до этого знакового события, питерцы будут видеть %%%только%%% как новый губер кладет плитку, ремонтирует дыры в асфальте и переводит старушек через дорогу.
krestianin_067rus Михаил Никитин 04 октября 2018 | 08:55
Элла всплакнула от радости послужить еще Родине? :((