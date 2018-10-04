Элла Памфилова: Выборы губернатора Петербурга пройдут, как и планировалось, в сентябре 2019 года

Выборы губернатора Петербурга пройдут, как и планировалось, в сентябре 2019 года, считает глава Центризбиркома Элла Памфилова. По её словам, если на выборы пойдёт Александр Беглов, ЦИКу придётся поставить вопрос о назначении нового руководителя городской избирательной комиссии, в противном случае, может быть конфликт интересов, добавила Памфилова в интервью «Фонтанке».

Она напомнила, что с помощью Александра Беглова ЦИК смог поменять руководителя избирательной комиссии северной столицы. Накануне вечером стало известно, что полпред Александр Беглов станет исполняющим обязанности губернатора Петербурга, а Георгий Полтавченко, по предложению президента, возглавил совет директоров Объединённой судостроительной корпорации.