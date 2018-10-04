РЖД планирует изменить плацкартные вагоны
Полки заменят местами капсульного типа, чтобы у пассажиров появилось личное пространство, которое они смогут адаптировать под себя, рассказал глава компании Олег Белозёров. Новые типы вагонов могут появиться в ближайшие 2 года. Ранее «Ведомости» писали, что РЖД совсем откажется от закупок плацкартных вагонов. Однако в компании считают это преждевременным.
Комментарии4
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vasyakirin 04 октября 2018 | 08:19
А как будут в анабиоз вводить?
kunst54 04 октября 2018 | 08:22
Сначала переспит в такой капсуле немытый заблеванный алконавт с пузырьком боярышника, а на следующей станции после него - пожалуйте, вы в эту капсулку залезайте, приятных снов.
andy66 04 октября 2018 | 08:22
все то же самое, только стоя
meteor1908 04 октября 2018 | 08:32
Капсулы - это что-то типа гроба?
Креативно )))