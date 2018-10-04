19% российских компаний показали убытки в 2017 году
Ещё около 27% закончили год с нулевой прибылью. Это следует из данных Федеральной налоговой службы, сообщает РБК. Эксперты связывают это частично с экономическим спадом, а также с налоговыми махинациями.
ФЕС раскрыло данные почти двух с половиной миллионов компаний.
Комментарии2
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mr_samgin 04 октября 2018 | 08:25
А 54% показали прибыль. Кто-то просто не вписался в рынок. Одни капиталисты пожирают других.
Поменьше надо верить отчетности Российского бизнеса.
lenin3 04 октября 2018 | 08:34
Зато некоторые руководители убыточных компаний с убытков покупают себе пятиэтажные квартиры...