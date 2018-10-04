19% российских компаний показали убытки в 2017 году

Ещё около 27% закончили год с нулевой прибылью. Это следует из данных Федеральной налоговой службы, сообщает РБК. Эксперты связывают это частично с экономическим спадом, а также с налоговыми махинациями.

ФЕС раскрыло данные почти двух с половиной миллионов компаний.