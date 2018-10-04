НАТО поможет Украине создать центр киберзащиты, рассказал генсек альянса Йенс Столтенберг
Ранее он не исключил возможности применения статьи 5 Устава блока о коллективной обороне в случае российской кибератаки в отношении одного из членов НАТО. Это будет зависеть от характера атаки, уточнил Столтенберг.
Комментарии3
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justlooking 04 октября 2018 | 08:24
Чудово. Чим більше буде в нас НАТО, тим більше шансів, що свиня своїм брудним рохом не полізе до нашого дому.
banyi4 04 октября 2018 | 08:30
Партию дырявых оцинкованных кастрюль, лямов за десять баксов пришлют наверное )
jblack2 04 октября 2018 | 08:42
Учитывая то, что лучшая оборона - это нападение, NATO само будет организовывать всевозможные пакости в киберсфере.
Потом сами же через ангажированные СМИ будут орать на весь свет о российской, китайской, албанской и мадагаскарской угрозах и атаках...