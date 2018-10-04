Российская разведка стоит за кибератаками по всему миру, заявил министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант
Он назвал эти действия неразборчивыми и безответственными. «Такое поведение демонстрирует полное неуважение к международным законам, а также чувство абсолютной безнаказанности», — подчеркнул министр. Ранее он пообещал покончить с сетью агентов ГРУ на территории Великобритании.
Комментарии3
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stebinmaku 04 октября 2018 | 08:17
Это такой, типа сигнал - "Хотите или нет, но вы кибератакуете то, что мы захотим, когда и где нам это потребуется."
glotov 04 октября 2018 | 08:28
Ветряные мельницы, по мнению одного идальго, тоже вели себя безнаказанно и безответственно.
polikarpich 04 октября 2018 | 08:41
glotov: Что, в России вобще нет и не было ничего подобного? Нет никаких спецслужб, никто ничего не делает, ничем не занимается?
Странно! А вроде бы столько этих всяких оглоедов развелось героических, которые "не сеют и не пашут".
Для чего же они все нужны и за что деньги получают?