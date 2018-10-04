В Москве простятся с Романом Карцевым

Церемония пройдет в Центральном доме литераторов. Начало в 11 часов. Народного артиста похоронят на Троекуровском кладбище. По желанию родственников церемония пройдет в закрытом формате, в присутствии только близких людей.

Роман Карцев скончался 2 октября на 80-м году жизни. По словам писателя-сатирика Михаила Жванецкого, у артиста не выдержало сердце.

«Это был большой, невероятно яркий и честный человек», — сказал ранее «Эху Москвы» народный артист Николай Тамразов.

Он добавил, что Роман Карцев уважал свое дело и отказывался от участия в корпоративах даже в самые тяжелые времена.