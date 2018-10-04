Латвийский Сейм, как ожидается, рассмотрит сегодня законопроект о публикации в интернете архивов КГБ

Документы могут обнародовать уже в этом году.

В случае, если законопроект будет сегодня принят в третьем, окончательном чтении, власти рассекретят агентурные картотеки, карточки учета внештатных оперативных сотрудников и телефонные книжки работников латвийского КГБ. В этих архивах – более 50 тысяч листов дел оперативной разработки на 23 тысячи человек, привлеченных к сотрудничеству с 1953 по 1987 годы. При этом ряд политиков выразили обеспокоенность возможной публикацией архивов. Они опасаются, что некоторые действующие госслужащие ранее сотрудничали с КГБ, и это может вскрыться.

«Зеленые» же полагают, что часть картотеки была вывезена, и теперь она неполная. Спецслужбы, в свою очередь, на прошлой неделе заявили, что непрофессиональное раскрытие архивов может снизить доверие общества к органам безопасности, а также задеть интересы ряда лиц. На это глава латвийского Сейма Инара Мурниеце, представляющая правящий Нацблок, сказала, что ей не ясно, как именно публикация документов КГБ может навредить стране.

Голосование рассекречиванию архивов КГБ пройдет за несколько дней до парламентских выборов в Латвии.