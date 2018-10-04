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08:02, 04 октября 2018

Латвийский Сейм, как ожидается, рассмотрит сегодня законопроект о публикации в интернете архивов КГБ

Документы могут обнародовать уже в этом году.

В случае, если законопроект будет сегодня принят в третьем, окончательном чтении, власти рассекретят агентурные картотеки, карточки учета внештатных оперативных сотрудников и телефонные книжки работников латвийского КГБ. В этих архивах – более 50 тысяч листов дел оперативной разработки на 23 тысячи человек, привлеченных к сотрудничеству с 1953 по 1987 годы. При этом ряд политиков выразили обеспокоенность возможной публикацией архивов. Они опасаются, что некоторые действующие госслужащие ранее сотрудничали с КГБ, и это может вскрыться.

«Зеленые» же полагают, что часть картотеки была вывезена, и теперь она неполная. Спецслужбы, в свою очередь, на прошлой неделе заявили, что непрофессиональное раскрытие архивов может снизить доверие общества к органам безопасности, а также задеть интересы ряда лиц. На это глава латвийского Сейма Инара Мурниеце, представляющая правящий Нацблок, сказала, что ей не ясно, как именно публикация документов КГБ может навредить стране.

Голосование рассекречиванию архивов КГБ пройдет за несколько дней до парламентских выборов в Латвии.

Комментарии

3

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vlabumur 04 октября 2018 | 08:10

Давно пора.Страна должна знать своих "героев".

tprfrund001 04 октября 2018 | 08:12

Запасся сырами на "Золотой осени" (а Олежка голодует!), положил в холодильник бутылку "Шабли Премьер Крю" и потираю руки в в предвкушении клоунского цирка дегенератов.

benin_papa__ 04 октября 2018 | 08:12

Дело хорошее.
Узнаем что-то новое про ведомство «друзей народа».

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