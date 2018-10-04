Американский ученый, лауреат Нобелевской премии по физике 1988-го года Леон Макс Ледерман скончался в возрасте 96 лет
Он умер в доме престарелых в городе Рексберге штата Айдахо. Об этом сообщается на сайте Национальной ускорительной лаборатории имени Энрико Ферми, которую физик ранее возглавлял.
Ледерман родился в Нью-Йорке в семье еврейских эмигрантов из СССР. Научной деятельности он посвятил 60 лет жизни. В частности, открыл ряд элементарных частиц. Престижной награды удостоился вместе с коллегами за открытие мюонного нейтрино. Ледерман также известен как автор словосочетания «частица бога», которым он назвал бозон Хиггса.
Комментарии0
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.