Почти каждая пятая компания в России оказалась убыточной

Еще около 27% закончили год с нулевой прибылью. Четверть и вовсе оказались с нулевыми доходами и расходами — в основном те, кто хоть и не закрыты, но уже не нужны собственникам. Это следует из финансовых результатов 2,5 миллионов российских компаний, которые опубликовала Федеральная налоговая служба. Это вторая волна масштабного раскрытия данных о российском бизнесе, с которых в 2016 году был снят режим налоговой тайны, пишет РБК. Эксперты считают, что такие результаты отчасти связаны с экономическим спадом, отчасти — с налоговыми махинациями.