Почти каждая пятая компания в России оказалась убыточной
Еще около 27% закончили год с нулевой прибылью. Четверть и вовсе оказались с нулевыми доходами и расходами — в основном те, кто хоть и не закрыты, но уже не нужны собственникам. Это следует из финансовых результатов 2,5 миллионов российских компаний, которые опубликовала Федеральная налоговая служба. Это вторая волна масштабного раскрытия данных о российском бизнесе, с которых в 2016 году был снят режим налоговой тайны, пишет РБК. Эксперты считают, что такие результаты отчасти связаны с экономическим спадом, отчасти — с налоговыми махинациями.
Комментарии2
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ansata 04 октября 2018 | 07:54
А какой идиот станет показывать прибыль? Зачем? Кому платить налоги? Банде? Что бы потом тебе сказали, что денег нет и пожелали хорошего настроения?
kmndr 04 октября 2018 | 07:56
В стране Обществ с Ограниченной Ответственностью только так и будет. Зачем нужно показывать прибыль в отчетах, если ООО не является предметов залога и ты не можешь под него получить кредит или легко привлечь инвесторов, которые вкладываются с целью перепродажи компании? Либо мы переходим на малые Акционерные общества, со строительством индустрии для продаж компаний, либо через 6 лет прибыльных вообще не будет.