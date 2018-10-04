Британский МИД обвинил «российскую военную разведку ГРУ» в «неизбирательных и безрассудных» кибератаках по всему миру

Они направлены против политических институтов, бизнеса, СМИ и спорта, говорится на сайте ведомства, которое ссылается на данные Национального центра кибербезопасности. В заявлении перечислены инциденты, за которые, по его оценке, «почти определенно» несет ответственность ГРУ. В их числе, взлом базы данных WADA и почтовой службы Демократической партии США, массированная атака на украинские финансовые, энергетические и правительственные учреждения. В Лондоне заверили, что дадут ответ на попытки подорвать международную стабильность. Официальная Москва неоднократно отвергала все обвинения в кибервмешательстве в политические процессы в других странах и в причастности ко взломам и утечкам информации.