Вице-президент США Пенс: Российские «попытки вмешательства» в дела США меркнут по сравнению с тем, что делает Китай

Российские «попытки вмешательства» в дела США меркнут по сравнению с тем, что делает Китай. Так считает вице-президент США Майк Пенс. Агентство Рейтер публикует текст его речи, с которой он выступит сегодня в некоммерческой организации Hudson Institute в Вашингтоне. По мнению Пенса, Китай использует «долговую дипломатию», чтобы распространить свое влияние. Вице-президент также хочет упомянуть данные американской разведки, согласно которым Пекин намерен использовать в своих интересах любые расхождения между федеральными и местными властями в США.

Согласно тексту речи, вице-президент заявит, что Китай пытался повлиять на предпринимателей, чтобы те осудили торговую политику США. Россия, напомню, неоднократно опровергала обвинения во вмешательстве во внутренние дела разных стран.