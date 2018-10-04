Вице-президент США Пенс: Российские «попытки вмешательства» в дела США меркнут по сравнению с тем, что делает Китай
Российские «попытки вмешательства» в дела США меркнут по сравнению с тем, что делает Китай. Так считает вице-президент США Майк Пенс. Агентство Рейтер публикует текст его речи, с которой он выступит сегодня в некоммерческой организации Hudson Institute в Вашингтоне. По мнению Пенса, Китай использует «долговую дипломатию», чтобы распространить свое влияние. Вице-президент также хочет упомянуть данные американской разведки, согласно которым Пекин намерен использовать в своих интересах любые расхождения между федеральными и местными властями в США.
Согласно тексту речи, вице-президент заявит, что Китай пытался повлиять на предпринимателей, чтобы те осудили торговую политику США. Россия, напомню, неоднократно опровергала обвинения во вмешательстве во внутренние дела разных стран.
Комментарии4
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penderezky 04 октября 2018 | 07:43
Своеобразно они понимают свободу слова.
ltvjrhfn2 04 октября 2018 | 07:45
penderezky:
вот если бы они для своего влияния использовали санкции как пиндосы, то претензий бы не было.
art_ 04 октября 2018 | 07:47
китай влияет на америку. какая новость уникальная. это может делать только китай, а все остальные просто в детском саду в песочнице играют
vlabumur 04 октября 2018 | 07:50
Да не, это китаец спёр! Мне его рожа сразу не понравилась!
— Да рожи у нас у всех хороши! (С)