В подземных хранилищах США к началу зимы прогнозируется самый низкий с 2005 года уровень запаса природного газа
В подземных газовых хранилищах США к началу зимы прогнозируется самый низкий с 2005 года уровень запаса природного газа для этого времени года. Такие данные приводит американская Ассоциация поставщиков газа.
Подчеркивается, что такая ситуация окажет дополнительное давление на цену сырья.
В то же время прогнозируемое увеличение добычи зимой на 10%, как ожидается, окажет обратный эффект.
Комментарии5
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kir_pich_101 04 октября 2018 | 07:27
Ну это поправимо.
Вот у нашего правительства и вошьдя наблюдается отсутствие мозга, это проблема...
lenin3 04 октября 2018 | 07:29
kir_pich_101: новость из серии:"А в Америке негров вешают..."
not_to_not 04 октября 2018 | 07:41
kir_pich_101: Нет, мозги у них есть, они очень эффективно обворовывают народ, делая этом так, что народ и рад быть обворованным.
unprejudiced 04 октября 2018 | 07:29
Полагаю это всё, начало конца сша. обманут весь мир фейковый сланцевым газом не удалось. Сирийский газ мимо пролетел. И вот итог, распад, забвение и превращение в страну изгоя
vor_on 04 октября 2018 | 07:55
развитые страны занимаются собственными газовыми хранилищами, а граждан недоразвитых государств больше занимают новости о чужих хранилищах