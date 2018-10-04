Президент Владимир Путин подписал закон о повышении пенсионного возраста
Ранее накануне его одобрил Совет Федерации. Законопроект предполагает поэтапное повышение пенсионного возраста на пять лет — до 60 для женщин и до 65 для мужчин. Инициативу, согласно соцопросам, не поддерживает большинство россиян.
Комментарии9
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unprejudiced 04 октября 2018 | 07:26
Россия, я тебя поздравляю, принятие этого закона - это победа, мы в одночасье увеличили продолжительность жизни, увеличили пенсии. Мы стали как все развитые страны по возрасту выхода на пенсию!
ss2020 04 октября 2018 | 07:29
Президент Владимир Путин подписал... себе шикарный лафет!)))
vitfom 04 октября 2018 | 07:30
Плевать они хотели на мнение тех, кто безропотно и послушно их выбирает.
sergirusso 04 октября 2018 | 07:33
«ПОКА Я ПРЕЗИДЕНТ, ПЕНСИОННЫЙ ВОЗРАСТ НЕ УВЕЛИЧИТСЯ». Раба списали с галеры....
ansata 04 октября 2018 | 07:37
Как быстро они вся состряпали. Подонки.
vla7815 04 октября 2018 | 07:39
путина в ОТСТАВКУ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
xuato 04 октября 2018 | 07:43
Это так неожиданно, непрогнозированно!
not_to_not 04 октября 2018 | 07:47
Рабы должны работать до смерти и получать копейки, только чтобы выжить - политика российского правительства в одной фразе.
vlabumur 04 октября 2018 | 07:54
Ну, заяц! Ну, погоди!