Три члена экипажа МКС сегодня вернутся на Землю

Пилотируемый корабль «Союз» с космонавтами приземлится рядом с городом Жезказган в Казахстане.



Россиянин Олег Артемьев, а также астронавты NASA Ричард Арнольд и Эндрю Фостейл завершили свою работу на МКС. Условия их возвращения пришлось изменить из-за утечки воздуха, которая ранее произошла на станции. Просверленный космический корабль «Союз МС-09» решено было оставить на МКС, теперь он будет использоваться только в экстренных случаях в качестве спасательной капсулы. Космонавтам придется вернуться на Землю на другом корабле – «Союз МС-08».

Утечка воздуха на МКС была обнаружена 30 августа. Дыру в обшивке удалось быстро найти и заделать, но в Роскосмосе пока не смогли выяснить причины появления отверстия. Ранее газета «Коммерсант» распространила версию о том, что дыру просверлили американские астронавты, чтобы вернуть домой заболевшего коллегу. Эндрю Фостейл категорически отверг эти предположения.

Следующая экспедиция к МКС стартует через неделю – на станцию отправятся россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг.