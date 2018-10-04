Пентагон назвал передачу Сирии зенитных ракетных систем С-300 безответственным поступком
«Похоже, что это направлено на дополнительное прикрытие гнусной деятельности российских партнеров Ирана и Сирии», —
цитирует в Твиттере заявление американского оборонного ведомства журналист CNN Райан Браун.
Поставки С-300 в Арабскую Республику завершились 1 октября. По словам министра обороны России Сергея Шойгу, оружие предназначено для повышения безопасности российских военных в Сирии.
Комментарии4
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piter_ug 04 октября 2018 | 07:18
Ну надо же тренировать израильских летчиков!
zax Александр Владимирович Захаркин 04 октября 2018 | 07:27
Логический парадокс:
1. сирийцы сбили самолёт с военными РФ;
2. сирийцам дали ещё инструменты, сбивающие любые самолёты;
В результате повысилась безопасность военных РФ...?!
unprejudiced 04 октября 2018 | 07:31
а передача незаконному кровавому режиму киевской хунты оружия в том числе джавелинов со стороны пендосии это разве не подлость и не безответственность?
polikarpich 04 октября 2018 | 07:57
unprejudiced: В этой новости речь о незаконном кровавом режиме кремлёвской хунты.