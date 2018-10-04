Пентагон назвал передачу Сирии зенитных ракетных систем С-300 безответственным поступком

«Похоже, что это направлено на дополнительное прикрытие гнусной деятельности российских партнеров Ирана и Сирии», —

цитирует в Твиттере заявление американского оборонного ведомства журналист CNN Райан Браун.

Поставки С-300 в Арабскую Республику завершились 1 октября. По словам министра обороны России Сергея Шойгу, оружие предназначено для повышения безопасности российских военных в Сирии.