Двухдневный ежегодный саммит Россия-Индия стартует сегодня в Нью-Дели

Ожидается, что в рамках переговоров будет подписан контракт о поставках С-400.

Сумма сделки по поставке Индии зенитных ракетных комплексов С-400 составит более 5 миллиардов долларов, и ее условия уже согласованы. Об этом ранее сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков. По его словам, контракт будет подписан во время визита Владимира Путина в Индию, где он проведет переговоры с премьер-министром страны Нарендрой Моди. Из-за этой сделки Нью-Дели может оказаться под ударом – США в соответствии с законом «О противодействии противникам Америки посредством санкций» обещает вводить ограничительные меры против тех, кто сотрудничает с российскими военными экспортерами. Первым от вторичных санкций пострадал Китай за закупку тех же С-400, а также истребителей Су-35. В преддверии принятия индийскими властями финального решения по поставкам вооружений в Вашингтоне несколько раз предупреждали о том, что страну ждет та же участь.

Напомним, что потенциальными покупателями С-400 также являются Турция и Катар.